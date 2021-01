Prokuratura przyjrzy się transakcjom w spółce Małpka w czasie zarządzania przez fundusz

Jak podaje spółka w komunikacie, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zbada czy w krótkich odstępach czasu, w okresie od 2015 do 2018 r., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty gospodarcze powiązane z Małpka S.A. oraz inne osoby, nie doszło do obciążenia i zbycia składników majątku Małpka S.A. oraz zawarcia niekorzystnych, oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania dla ww. spółki pozornych umów gospodarczych przez Zarząd i przy akceptacji Rady Nadzorczej Małpka S.A.

- W ramach prowadzonego śledztwa Prokuratura sprawdzi, w szczególności, czy doszło do pokrzywdzenia ponad 600 wierzycieli poprzez celową wyprzedaż majątku spółki po znacznie zaniżonych wartościach. W ramach postępowania zbadane zostaną okoliczności, między innymi wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie nieruchomości w dniu 4 września 2017 r., a następnie w dniu 18 września 2017 r. (po zaledwie 2 tygodniach od podjęcia wskazanej decyzji) złożenia rezygnacji przez cały skład Rady Nadzorczej (w tym Pierre’a Mellingera ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małpka S.A. i jednocześnie szefa Forteam Investments Ltd). Podczas transakcji, do której doszło dnia 28 września 2017 r. Małpka S.A. zbyła 6 nieobciążonych nieruchomości na rzecz jednego podmiotu za niespełna 5,85 mln złotych, podczas gdy ich wartość księgowa wynosiła ponad 20 mln złotych, co może oznaczać, że doszło do wyrządzenia szkody majątkowej spółce w wysokości ok. 15 milionów złotych. W kolejnych dniach, tj. 9 października 2017 r. wpłynął do Sądu wniosek o ogłoszenia upadłości spółki Małpka S.A. zarządzanej przez Forteam Investments Limited - napisano w komunikacie.

To kolejna odsłona batalii pomiędzy Mariuszem Świtalskim a funduszem Forteam Investment Limited o transakcję z 2015 roku, gdy Forteam Investments Limited nabył od Czerwonej Torebki S.A. 100 proc. akcji spółki Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express za 362,344,515.42 zł.