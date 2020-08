Prokuratura wszczyna śledztwo ws sprzedaży Małpka Express

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie działania na niekorzyść Forteam Investments Limited w związku ze zdarzeniami towarzyszącymi nabyciu przez fundusz w 2015 r. sieci sklepów Małpka. Łącznie prokuratura zbada możliwość popełnienia co najmniej trzech czynów: oszustwa, świadomego niezaspokojenia roszczeń Forteam i prania brudnych pieniędzy. Forteam Investments Ltd. to spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital.