Prokuratura zapowiada apelację ws. uniewinnienia kierowniczki sieci IKEA

Wyrok uniewinniający prokuratura uważa za błędny, wniesiemy apelację - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Katarzyna Skrzeczkowska. Jej zdaniem oskarżona kierowniczka sieci IKEA naruszyła prawa pracownika wyznającego wartości katolickie, doprowadzając do zwolnienia go z pracy z powodu swoich uprzedzeń.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała PAP, że wniesie apelację od wyroku Sądu Rejonowego Kraków Nowa Huta uniewinniającego kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci handlowej IKEA od zarzutu ograniczenia praw pracownika tej firmy z uwagi na jego przynależność wyznaniową.

Wyrok uniewinniający prokuratura uważa za błędny

"Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że oskarżona naruszyła prawa pokrzywdzonego, doprowadzając do zwolnienia go z pracy z powodu swoich arbitralnych ocen i uprzedzeń względem pracownika odwołującego się do wartości katolickich" - powiedziała Katarzyna Skrzeczkowska, odnosząc się do pisemnego uzasadnienia wyroku. Podkreśliła, że wpis pracownika z podaniem cytatów nie był atakiem na określoną osobę spośród współpracowników, a odpowiedzią na wcześniejsze działanie pracodawcy promującego ideologię LGBT.

Sprawa dotyczy pracownika, który w wewnętrznej sieci firmy zamieścił dwa cytaty z Biblii, w reakcji na publikację artykułu o LGBT. Został za to zwolniony. Postępowanie ma charakter karny na podstawie art. 194 kodeksu karnego, który gwarantuje ochronę praw z uwagi na przynależność wyznaniową.