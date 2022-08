Promocja na kawę w Żabce. Warunek? Trzeba przyjść z własnym kubkiem

Data: 18-08-2022, 12:08

Od 17 sierpnia br. w sklepach sieci w całym kraju rozpoczęła się promocja, w trakcie trwania której klienci zapłacą mniej za wybraną kawę i inne gorące napoje, jeśli przygotują je we własnym kubku, z którym przyjdą do sklepu. Klienci każdorazowo oszczędzą 1 zł przy zakupie dowolnego gorącego napoju. Akcja potrwa do 14 września br. i obowiązuje w sklepach sieci Żabka.

Przychodząc po kawę z własnym kubkiem do Żabki można ją kupić o 1zł taniej/ fot. mat. prasowe

– W Żabce promujemy odpowiedzialne zachowania i wspieramy klientów w podejmowaniu świadomych i dobrych decyzji. Dlatego zachęcamy do przychodzenia do Żabki po kawę z własnymi kubkami. Są one jednym z rozwiązań, dzięki którym możemy mieć bezpośredni wpływ na minimalizację produkcji odpadów. Promocyjna cena jest dodatkową zachętą do tego, aby możliwość zamówienia kawy we własnym kubku powoli stawała się dobrym przyzwyczajeniem – mówi Jarosław Serednicki, dyrektor marketingu w Żabka Polska.

Kawa w ulubionym kubku smakuje lepiej!

Żabka, która liczy już ponad 8500 sklepów w całej Polsce, serwuje klientom kawę i inne gorące napoje w każdej ze swoich placówek. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby w drodze do pracy czy na spotkanie wpaść po coś ciepłego na wynos we własnym kubku. W ulubionym smakuje przecież lepiej! Kawa na raz, ale kubek niekoniecznie.

Według najnowszych badań Café Monitor 2022[1] dotyczących zwyczajów związanych ze spożyciem kawy w Polsce, Żabka plasuje się pośród trzech najczęściej wymienianych miejsc, do których można się udać, aby wypić kawę.

Aż 89% respondentów kojarzy Żabkę jako miejsce serwujące kawę

Wspomniane badanie wskazuje, że Żabka jest jednym z trzech liderów, najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych spośród miejsc serwujących kawę. Jej przewagą jest to, że „jest blisko domu, kawa jest tańsza niż gdzie indziej, a obsługa szybka i miła”. Do tego kawę można kupić przy okazji innych zakupów. Z analiz sprzedażowych sieci wynika, że klienci najczęściej sięgają po caffé latte, a ulubioną porą zakupu w tygodniu jest 8:00-9:00 oraz 11:00-12:00 w trakcie weekendu.

Kawa w Żabce tańsza z własnym kubkiem

Aż 89% respondentów kojarzy Żabkę jako miejsce serwujące kawę. 6% respondentów pije kawę z Żabki każdego dnia, 32% kilka razy w tygodniu, a 40% kilka razy w miesiącu.

Badani deklarują też, że średnio wypijają 2,5 kawy dziennie. Wskaźnik ten jest bardzo zbliżony niezależnie od ich płci, miejsca zamieszkania czy wykształcenia. Statystycznie najwięcej kawy piją osoby w wieku 40-49 lat, a najmniej – w wieku 16-19 lat. Ponad połowa Polaków chociaż raz w miesiącu spożywa kawę poza domem, a 9% kobiet i 10% mężczyzn deklaruje, że kawę „na mieście” pije każdego dnia.

Promocja na kawę w Żabce

Kawa z Żabki to 100% arabica, której ziarna pochodzą z małych farm ulokowanych w najlepszych regionach Brazylii. Posiada także certyfikat Rainforest Alliance. Jest nie tylko smaczna, ale też konkurencyjna cenowo. Aktualnie jeszcze bardziej – ze względu na promocję „Z Twoim kubkiem płacisz 1 zł mniej”.

Obejmuje ona wszystkie gorące napoje takie jak: espresso, kawa czarna, kawa z mlekiem, latte, cappuccino, herbata, czekolada. Promocja nie obowiązuje w autonomicznych sklepach Żabka Nano.