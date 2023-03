Thermomix przedłuża promocję kredytową. Do 31.03.2023 r. można kupić urządzenie korzystając z promocji na 10 lub 20 rat 0%.

Thermomix przedłuża promocję kredytową; fot. mat.pras.

Promocja na Thermomix

Oferta dotyczy: urządzenia Thermomix TM6 oraz urządzenia Thermomix TM6 +Thermomix Friend z naczyniem miksującym TM6. Do każdego zakupionego w tym terminie urządzenia Thermomix Friend dodawana jest książka "Przyjaciele od kuchni".

Ile kosztuje Thermomix?

Do 5 lutego 2023 r. podstawowy zestaw Thermomix TM6, który pozwala na pełne gotowanie kosztował 5745 zł. Jednak od 6 lutego cena najbardziej pożądanego robota na świecie wzrosła do 5995 zł.

Konkurencji Thermomixa. Sprzęty z Lidla i Biedronki

Wielofunkcyjny robot kuchnenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart 1200W powrócił do oferty Lidla. W ofercie regularnej kosztuje 2499 zł, ale na promocji, która trwa do 18 marca można go nabyć za 2199 zł, co oznacza 300 zł taniej. Urządzenie dostępne jest w sklepach stacjonarnych oraz w ofercie online.

Wielofunkcyjne urządzenie Perfect Mix 2 Eldom MFC2506 dostępne jest w sklepie internetowym Biedronka Home. Jego cena regularna to 1999 zł. Do 9 kwietnia br. z kodem MIX400 można go kupić 400 zł taniej - za 1599 zł.

