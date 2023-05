Od 10 do 16 maja w sklepach sieci Dino będą obowiązywać nowe promocje z gazetki. Sieć - śladem innych detalistów - postawiła na atrakcyjne przeceny piwa. Jest także konkurs z marką wody Rodowita, w którym klienci mogą wygrać Thermomix.

Konkurs z marką wody Rodowita, w którym klienci mogą wygrać Thermomix; fot. shutterstock.com

Dino zachwyca cenami... piwa

Sieci handlowe z okazji rozpoczęcia sezonu grillowego chętnie obniżają ceny piwa. Biedronka przed majówką postanowiła nawet przeprowadzić dwie akcje rozdawania piw za darmo przy zakupie większej ilości tego złotego trunku. Dino z kolei w najnowszej gazetce obniża ceny złotego trunku pod warunkiem zakupu większej ilości.

I tak, piwo Żubr puszka 0,5l kosztuje 3,29 zł przy zakupie 6 sztuk, a piwo Warka Jasne Pełne dostępne jest w cenie 2,49 zł przy zakupie 11 sztuk. Dodatkowo sieć oferuje zakup skrzynki na butelki w atrakcyjnej ofercie.

W promocji jest także piwo dostępne tylko w Dino. To Piwo Mocne Adama Król Żyta Młot-Pol 0,5l w butelce za 5,99 zł / szt.

Dino. W jakiej cenie produkty na grilla?

Najnowsza gazetka to także szereg okazji na grilla. Sieć oferuje m.in. kiełbasę śląską extra Agro-Rydzyna za 24,99 zł / kg oraz skrzydełka w marynacie Drosed za 8,99 zł za 400g czy ketchup Tortex - 5,99 zł / 470 g.

Ale promocje w Dino. Sieć stawia warunki

Inne oferty sieci Dino to:

- 13,99 zł za lody Koral Jak Dawniej (1 l) pod warunkiem nabycia dwóch opakowań

- 4,99 zł za paczkę kabanosów Tarczyński (90-105 g)przy zakupie 2 op.

- 4,49 zł za chipsy Big Snack 200 g. Warunek nabycia dwóch opakowań

- Napój energetyczny Dzik (puszka 0,5 l) kosztuje 4,89 zł

- Napój gazowany Pepsi, Mirinda, a także Pepsi Max (2l) kosztują 7,49 zł, pod warunkiem nabycia czterech sztuk

- Wafelki Góralki mają cenę 0,95 zł, ale trzeba nabyć dwie sztuki.

Dino i Rodowita ogłaszają promocję. Jak wygrać Thermomix?

Dino oferuje wodę Rodowita (1,5l) w cenie 1,49 zł przy zakupie 6 sztuk. Promocji towarzyszy konkurs, w którym do wygrania są: 20 urządzeń kuchennych Thermomix i 400 bonów zakupowych w Dino o wartości 200 zł.

Wystarczy kupić w Dino 6 butelek wody Rodowita 1,5 l i zachować dowód zakupu. Trzeba potem wykonać zadanie konkursowe pt.: "Przedstaw swój sposób na wykorzystanie Rodowitej w kuchni". Forma pracy konkursowej może być dowolna (opis, zdjęcie, rysunek itp.). Potem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu, który trwa do 4 czerwca 2023 r.

Sklepy Dino - gdzie na zakupy?

Na koniec marca 2023 r. sieć Dino obejmowała 2.210 sklepów. Są one czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:30. W niedziele handlowe od 8:30 do 20:00.

