7-Eleven to jedna z niewielu firm na świecie, które na rynku polskim byłyby w stanie albo konkurować z Żabką, albo Żabkę przejąć - komentuje dla portalspozywczy.pl, Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry.

7-Eleven poszukuje nowych partnerów franczyzowych w Europie, w tym w Polsce; fot. shutterstock.com

Przejęcie Żabki przez 7-Eleven

Albert Katana: Po wiadomości o poszukiwaniach nowych partnerów franczyzowych w Europie, w tym w Polsce, dla 7-Eleven, rynek zaczął się zastanawiać czy przybędzie nowy konkurent Żabce. Co jest bardziej prawdopodobne - organiczny rozwój 7-Eleven w Polsce, czy przejęcie Żabki?

Agnieszka Górnicka: Kwestia przejęcia Żabki przez 7-Eleven jest całkiem logiczna, z kilku powodów. Żabka jest bardzo mocno wzorowana na 7-Eleven, począwszy od layout’u sklepu po rozwiązania asortymentowe - to jest ewidentne.

Fundusz, który jest właścicielem Żabki może być zainteresowany zamknięciem inwestycji, którą było przejęcie sieci, ponieważ od tej transakcji minęło już kilka lat i Żabka przez ten czas znacznie zwiększyła swoją wartość. Oczywiście to tylko przypuszczenia, ponieważ nikt nie wie, czy właściciel ma takie zamiary.

Z drugiej strony 7-Eleven mógłby mieć problemy z lokalizacjami - Żabka rozwijając dynamicznie sieć handlową wykorzystała większość atrakcyjnych lokalizacji i prawdopodobnie trudno byłoby nowemu operatorowi sklepów convenience rywalizować na tym polu z Żabką.

Podsumowując - przejęcie Żabki byłoby dla 7-Eleven racjonalne, dla właścicieli Żabki korzystne. Nie znamy natomiast odpowiedzi na pytanie, czy obie strony są tym zainteresowane.

Komu może zaszkodzić 7-Eleven?

Czy tylko Żabka może czuć się "zagrożona"? Komu może zaszkodzić 7-Eleven? Na rynku jest jeszcze Carrefour Express, 1 Minute…

Faktycznie, 1 Minute istnieje, ale nie rozwija się dynamicznie - to nie jest sieć, która prowadziłaby zdecydowaną ekspansję. Carrefour Express to nieco inny format sklepów niż Żabka - to sklep spożywczy z ofertą supermarketową, bardziej osiedlowy niż convenience. Żabka ma też ewidentną przewagę, jeśli chodzi o branding i asortyment. Poza tym sklepy Carrefour Express są po prostu za duże dla 7-Eleven, a ich lokalizacje nie aż tak atrakcyjne.

Nie widzę tu natomiast zagrożenia dla Żabki - moim zdaniem dla obu stron ta transakcja byłaby korzystna.

Pojawia się pytanie, czy inwestorowi opłacałby się rebranding ponad 9000 sklepów sieci Żabka…

W sytuacji przejęcia rebranding jest nieunikniony - nie widzę powodu, dla którego 7-Eleven miałaby utrzymywać lokalny brand. Firma Seven & I Holdings oraz marka 7-Eleven ma siłę, żeby przeprowadzić taki rebranding, natomiast wejście na polski rynek convenience “od zera” przy tak silnej dominacji jednego dużego gracza może się skończyć tak, jak skończyła się próba wejścia przez Shopee czy E-bay.

7-Eleven szuka franczyzobiorców w Polsce

7-Eleven szuka franczyzobiorców. Gdzie ich może znaleźć, wobec konkurencji Żabki?

Jeżeli 7-Eleven szuka franczyzobiorców w Polsce to wskazywałoby to na chęć rozwoju od podstaw. Zainteresowani współpracą z siecią mogliby być przede niektórzy wszystkim franczyzobiorcy Żabki, mający doświadczenie w prowadzeniu takich sklepów. Natomiast najrozmaitszych sieci franczyzowych w Polsce jest tak dużo, że ludzi z odpowiednim doświadczeniem nie brakuje. Podstawową barierą może być brak odpowiednich lokalizacji.

