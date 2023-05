Zmiana brandu w ponad 8000 sklepów zabrałaby wiele lat i przez ten okres funkcjonowałyby dwa szyldy na rynku. Taki dualizm nie będzie wspierał budowania silnej pozycji 7-Eleven w Polsce - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Wojciech Skoczylas, ekspert rynku pracujący obecnie dla Lagardere Travel Retail Polska i Costa Coffee.

O scenariusza rozwoju dla 7-Eleven w Polsce rozmawiamy z Wojciechem Skoczylasem; fot. unsplash.com / mat.własne

Lata 2012-2014 były lepsze na start i budowanie silnej pozycji 7-Eleven w Polsce.

Rozwój organiczny 7-Eleven w Polsce jest mało prawdopodobny. Możliwe przejęcia lub wejście przez model subfranczyzy lub model agencyjny.

"Gdy wchodzi się na scenę jako światowy champion, to taka pozycja zobowiązuje do kreowania, a nie tylko poruszania się w obecnych trendach".

7-Eleven to kultowa marka w Polsce, chociaż chyba w pokoleniu 40- i 50-latków. Młodsi wychowali się na Żabce i to ona jest synonimem convenience.

Rozmawiamy z Wojciechem Skoczylasem, do lutego 2023 Retail Director Costa Coffee Polska i Łotwa. Obecnie pracuje dla Lagardere Travel Retail Polska i Costa Coffee wspierając spółki w procesach integracyjnych.

Convenience po polsku

Albert Katana: 7-Eleven szuka nowych partnerów franczyzowych w Europie, w tym w Polsce. Czy to odpowiedni moment na wejście 7eleven do Polski, dlaczego tak późno i czy nie za późno?

Wojciech Skoczylas: Jeśli na odpowiedź na pierwsze pytanie spojrzymy z perspektywy "wyedukowanego" konsumenta, który rozumie i docenia ofertę CVS ("Convenience Store" - red.) to odpowiedź brzmi "Tak" – to odpowiedni moment. Natomiast pod względem siły obecnych graczy na szeroko rozumianym rynku CVS to raczej zbyt późno - myślę, że lata 2012-2014 były lepsze na start i budowanie silnej pozycji 7-Eleven w Polsce. Możliwe, że wówczas zabrakło wiary w siłę i dynamiczny rozwój polskiego rynku i konsumenta.

Czy to format pasujący do polskiego rynku?

Konsumenci mimo, że często robią zakupy w sieciach dyskontowych oraz super- i hiper- marketach to chętnie zaglądają do sklepów CVS, świadczy o tym rozwój Żabki czy Carrefour Express, ale również wielu formatów, które pozycjonują siebie jako lokalnego partnera dla ich gościa. Styl życia polskich rodzin, szczególnie w dużych miastach, preferuje zakupy w drodze z i do pracy, ceni sobie wygodę produktów redy to prepare / redy to eat. Determinantą są również wielkości kuchni/ mieszkań najczęściej kupowanych przez Polaków.

7-Eleven w Polsce - przejęcia czy subfranczyza?

Czy bardziej możliwy jest scenariusz organicznego wejścia do Polski i budowania sieci czy przejęcia?

W mojej ocenie bardziej prawdopodobnym jest scenariusz przejęcia. I nie musi to być przejęcie jednego z dominujących graczy na rynku CVS - możemy znaleźć sieci kilku, kilkudziesięciu sklepów, łącznie z sieciami sklepów alkoholowych, które mogą być ciekawą, możliwą dość szybko do zbudowania platformą do dalszej ekspansji.

Możliwy jest również scenariusz wejścia przez model subfranczyzy, lub model agencyjny. Takie rozwiązania zapraszają do przyłączenia się do sieci. Rozwój organiczny jest mało prawdopodobny.

Jakie firmy mogą "udźwignąć" taką franczyzę w Polsce, które podmioty mają już odpowiednie doświadczenie?

Poszukując partnera franczyzowego, franczyzodawcy zależy na długotrwałym rozwoju sieci, zatem mogą to być firmy, które mają już doświadczenie w retailu (nie kończenie CVS), a w swojej strategii chcą budować kolejną silną linie biznesową wykorzystując synergię już posiadanych zasobów, jak logistyka, rozwiązania IT, czy rozwinięte struktury operacyjne. Można rozpatrywać rozwój w segmentach: petrol, travel street i współpracę z kilkoma partnerami. Nie będę kusił się na wskazywanie konkretnych firm, ale osobiście mam kilku możliwych faworytów.

Żabka i 7-Eleven. Możliwe scenariusze

Czy Żabka może zostać przejęta przez 7-Eleven? Kto jeszcze?

Jeśli spojrzymy na M&A z ostatnich kilku lat, to nie tylko w Polsce widzieliśmy wiele nieoczywistych przejęć i zakupów. Często rynki/eksperci zastanawiają się analizując opłacalność takich działań, ale to temat na inną rozmowę. Co do przejęcia sieci Żabka uważam, że taki krok wcale nie przyśpieszyłby ekspansji sieci 7-Eleven. Zmiana brandu w ponad 8000 sklepów zabrałaby wiele lat i przez ten okres funkcjonowałyby dwa brandy na rynku. Taki dualizm nie będzie wspierał budowania silnej pozycji 7-Eleven. Ponadto szansę dla siebie zauważą inne sieci, które zapewne będą sięgać po zdezorientowanych klientów zarówno Żabki jak i 7-Eleven. O potencjalnych sieciach do przejęcia mówiłem wcześniej. Tu również zachowam wstrzemięźliwość we wskazywaniu marek.

Oferta 7-Eleven a oczekiwania polskiego konsumenta

7-Eleven na każdym rynku ma trochę odmienną ofertę asortymentową - w Japonii w sklepach sieci można kupić odzież, a w USA artykuły biurowe. Czy czekają nas innowacje w produktach impulsowych i convenience?

Jeśli 7-Eleven zdecyduje się na wejście, zapewne skorzysta z całej palety doświadczeń i innowacyjności produktowej. Musi to być jednak skorelowane z oczekiwaniami polskiego konsumenta. Chociaż, jeśli mógłbym coś doradzić, to jako nowy gracz pokusiłbym się o wykreowanie nowych potrzeb i oczekiwań: gdy wchodzi się na scenę jako światowy champion, to taka pozycja zobowiązuje do kreowania, a nie tylko poruszania się w obecnych trendach. A co do kategorii impulsów, to przydało by się nadać więcej życia tej mocno skostniałej pod względem oferty i liderów kategorii.

Czy 7-Eleven można nazwać "kultową" siecią i czy ta sława może przynieść jej sukces na polskim rynku?

Na pewno tak, jest to kultowa marka, chociaż chyba w pokoleniu 40- i 50-latków. Młodsze pokolenie wychowało się na Żabce i to ona jest synonimem CVS.

Co do kultowości amerykańskich brandów, mamy różne przykłady na polskim rynku. Widać z nich, że sama sława nie wystarczy. Trzeba konsekwencji w działaniu, jasnej strategii i komunikacji, którą zrozumie i zaakceptuje polski konsument, który jest chyba jednym z najbardziej wymagających w naszym regionie.

Dziękuję za rozmowę.

