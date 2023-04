Mimo minimalnych spadków inflacji ceny żywność w Polsce ciągle pozostają na wysokim poziomie. Jak pisze Rzeczpospolita, teraz, w wyniku nałożonego embarga na produkty rolno - spożywcze z Ukrainy, żywność na sklepowych półkach w Polsce może jeszcze bardziej zdrożeć.

Europa Zachodnia notuje duże straty w związku z ptasią grypą. Przez to mamy silny popyt na polski drób i jaja, których ceny silnie wzrosły. Także za sprawą drogich pasz. Jeśli do tego nagle zniknie podaż ze strony Ukrainy, to pojawi się przestrzeń do dalszego wzrostu cen jaj i mięsa drobiowego - ocenił w rozmowie z Rzeczpospolitą Jakuba Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Mocny napływ ukraińskiego zboża przed wprowadzeniem embarga mógł w niektórych częściach kraju ograniczać nieco wzrost cen pieczywa. Lokalne odchylenia cenowe mogą też dotyczyć warzyw, owoców czy miodu - dodał.