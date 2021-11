Przez rosnące ceny trzy czwarte Polaków ogranicza wydatki

W reakcji na rosnące ceny trzy czwarte Polaków ogranicza wydatki. Dla firm oznacza to wielkie wyzwanie, bo w centrum uwagi kupujących jeszcze bardziej niż zwykle znajdują się promocje - pisze w środę "Rzeczpospolita".

Autor: PAP

Data: 03-11-2021, 08:32

W reakcji na rosnące ceny trzy czwarte Polaków ogranicza wydatki / fot. PTWP

Z opublikowanego przez "Rz" październikowego badania "Corona Mood" firmy GfK wynika, że dwie trzecie spośród szukających oszczędności w wydatkach, na większe produkty czy usługi powstrzyma się od zakupu zbędnych rzeczy. Liczba wskazań rośnie wraz z wiekiem respondentów - w grupie 50+ zapowiada to już 78 proc. badanych.

Wysoka inflacja przekłada się na rosnące ceny produktów

Dodatkowo GfK podaje, że niemal połowa Polaków będzie bardziej wyczulona na promocje, a kolejne 37 proc. nastawi się na poszukiwanie zbliżonych produktów o niższych cenach, co oznacza kupowanie tańszych marek. Najrzadszą strategią będą zakupy produktów z drugiej ręki - deklaruje to co piąty ankietowany.

"Rzeczpospolita" zauważa, że u progu sezonu świątecznego takie podejście konsumentów dla firm handlowych, ale też dla producentów, oznacza kolejne wyzwania.