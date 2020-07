Przyszłość handlu stacjonarnego wygląda pozytywnie (raport)

Otwarto 11 nowych obiektów handlowych, a 2 zostały rozbudowane. Opóźnienia planowanych otwarć były nieznaczne lub nie wystąpiły. Obecnie mamy w Polsce ok. 12,1 mln mkw. powierzchni zakupowej, a do końca roku powinno powstać jeszcze 90 tys. mkw.

Mimo epidemii, przyszłość handlu stacjonarnego wygląda pozytywnie – w maju odwiedzalność centrów handlowych osiągała nawet 85% analogicznego okresu 2019 r.

- Zdecydowana większość nowo powstałych od początku roku obiektów to parki handlowe, w których już z poziomu parkingu można wejść do sklepów. Trend rosnącego zainteresowania klientów zakupami w formule „convenience”, a w rezultacie zwiększonego zainteresowania deweloperów tym formatem handlowym był widoczny jeszcze przed epidemią. Teraz, ze względu na relatywnie niską kapitałochłonność inwestycji i stosunkowo niskie ryzyko z nią związane, tylko się umocni. Przyspieszy także rozwój synergii pomiędzy tradycyjnymi i internetowymi kanałami sprzedaży. Epidemia wymusiła na centrach handlowych poszukiwanie alternatywnych form handlu i kontaktu z klientem, dzięki czemu intensywnie rozwijają się infrastruktury do sprzedaży przez internet i wykorzystywanie mediów społecznościowych – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Badania CBRE wskazują, że od momentu otwarcia centrów handlowych z możliwości ich odwiedzenia przynamniej raz skorzystało już 6 na 10 Polaków. Poprawiły się wyniki sprzedaży detalicznej, które wzrosły o 14% w maju w porównaniu do kwietnia. Wraz z otwarciem galerii nastąpił spadek sprzedaży przez internet (łącznie o 13% w maju w porównaniu do kwietnia). Spadek dynamiki sprzedaży przez internet w maju dotyczył szczególnie farmaceutyków, kosmetyków, mebli i sprzętu RTV/AGD. Na zakupy do parku Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wynosi obecnie ok. 12,1 mln mkw., z czego 130 tys. mkw. to 11 otwarć i 2 rozbudowy z pierwszej połowy tego roku. Większość nowych obiektów to parki lub centra handlowe, ale warto odnotować także start projektu wielofunkcyjnego w Warszawie – Elektrowni Powiśle.

Do końca roku powstanie kolejne 90 tys. mkw., na które złożą się głównie parki handlowe, takie jak Karuzela Park w Ełku, Vendo Park w Częstochowie czy Park Handlowy LUK w Lublinie. Format centrum handlowego nie odchodzi jednak do lamusa, np. w Nysie otworzy się centrum handlowe Dekada. W ostatnim półroczu łączna powierzchnia zakupowa w Polsce zmniejszyła się z powodu zamknięcia części obiektów należących do Tesco. Zamknięte zostało także jedno z łódzkich centrów handlowych.

