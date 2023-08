W Carrefour rusza właśnie nowy program lojalnościowy związany z Kerfusiem. Akcja skierowana jest do najmłodszych, ale też do młodzieży. Na czym polega?

"Przytul Kerfusia", czyli nowa akcja z gwiazdą internetu, fot. materiały prasowe

Kerfusiowy MineKotek, Kerfusiowe Kotui i MasKota

Klienci mają możliwość nabycia kerfusiowych pluszaków za połowę ceny przy pierwszych zakupach. Wśród nich jest m.in Kerfusiowa MasKotka czyli KotoParówa — zabawka znana z TikToka (dostępna również w wersji MasKota XXL). Nie brakuje też innych pozycji.

MasKota XXL to kocia poduszka w kształcie długiej parówki. WorKotek to torba-plecak z motywem Kerfusia, z regulowanymi szelkami. Kotui to piórnik z uśmiechniętą miną Kerfusia.

Nowa oferta to okazja, by zdobyć gadżety popularnego Kerfusia – robotycznej maskotki Carrefour – za połowę ceny. Zasada jest prosta: wystarczy zrobić dowolne zakupy za min. 50 zł.

Kerfuś też idzie do szkoły

W ramach akcji Carrefour przygotował dla klientów także promocję na wszystkie bluzy i koszulki z motywem Kerfusia dostępne w ramach Kerfuś Official Store, które również będzie można kupić za połowę ceny przy zakupach za min. 50 zł.

Kerfuś przygotował też dla swoich fanów szkolną serię artykułów, są wśród nich między innymi: bloki, teczki, worki na buty oraz piórniki.

Akcja “Przytul Kerfusia” trwa do 31 października lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy sklepów stacjonarnych. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Na jednym paragonie może być jeden wybrany produkt objęty promocją.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl