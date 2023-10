Zniesienie i liczne zmiany w zakazie handlu w niedziele to jedna z obietnic wyborczych opozycyjnych partii politycznych. Jednak ta kwestia wciąż dzieli Polaków.

Koniec zakazu handlu w niedziele? Okaże się wkrótce!; fot. PAP/Andrzej Grygiel

Zakaz handlu w niedziele był flagowym programem PiS. Mimo kilkuletniego stanu bez handlowych niedziel, ten zakaz wciąż budzi emocje Polaków.

Trzecia Droga chce przywrócić dwie handlowe niedziele w miesiącu. Koalicja Obywatelska idzie jeszcze dalej, bo chce całkowitego zniesienia zakazu. Konfederacja nie ma zdania. A co na to Lewica?

Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" zaapelowała w liście otwartym do pracowników handlu, aby przy urnie wyborczej kierować się faktami, a nie emocjami i propagandą.

Czy zakaz handlu powinien zostać zniesiony? Zdania są podzielone. Pracodawcy pozytywnie oceniają ten pomysł.

Zakaz handlu w niedziele w Polsce. Jak go "obejść"?

Zakaz handlu w niedziele był stopniowo wprowadzany już od 2018 r. Najpierw klienci mogli zrobić zakupy w dwie niedziele w każdym miesiącu. Z każdym rokiem niedziel handlowych było jednak coraz mniej.

Celem tego zakazu była poprawa sytuacji małych sklepów i ograniczenie ekspansji międzynarodowych sieci kosztem wykorzystywania pracowników.

Jednak luki w przepisach powodowały liczne patenty na obchodzenie tego zakazu. mieliśmy więc w sklepach "punkty pocztowe", wypożyczalnie sprzętu sportowego, kluby czytelnika czy biura podróży. Sprawą zajął się nawet Sąd Najwyższy, który odrzucił te kreatywne rozwiązania jako możliwości do prowadzenia sprzedaży w niedziele.

Także ustawa covidowa namieszała w niedzielnym handlu. Przepisy zakładały, że zakaz "nie obowiązuje w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności". Z dniem 1 sierpnia 2023 r. ustawa ta przestała obowiązywać.

Handel w niedziele w wyborczych programach partii. Kto jest za zniesieniem handlu w niedziele?

Zakaz handlu w niedziele był flagowym programem PiS. Mimo kilkuletniego stanu bez handlowych niedziel, ten zakaz wciąż budzi emocje Polaków. Na tyle, że stał się "gorącym" punktem w programach wyborczych partii. Co nam zatem proponują?

Trzecia Droga chce przywrócić dwie handlowe niedziele w miesiącu.

- Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę. Wprowadzimy dwie niedziele handlowe w miesiącu. To nasza gwarancja. Nie może być tak, że dziś 4 tys. małych sklepów jest zamknięte przez ten zakaz - zapowiedział Szymon Hołownia i podkreślił, że firmy handlowe muszą szanować prawa pracowników, dlatego też praca w ostatni dzień tygodnia powinna być m.in. dodatkowo płatna. Oddane mają być też dodatkowe dni wolne za pracę w niedzielę.

Koalicja Obywatelska idzie jeszcze dalej, bo chce całkowitego zniesienia zakazu, ale też postuluje o to, aby każdy pracownik miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

Prezentujący propozycje dla rolnictwa Michał Kołodziejczak wskazał natomiast, że wprowadzone zostaną przepisy, które "spowodują, że 51 proc. produktów w sklepach będzie polskich i będzie to na zasadzie uczciwej kontraktacji".

Konfederacja nie ma zdania. Część polityków Konfederacji popiera zakaz, część jest przeciwna. Władze partii nie narzucają w tej sprawie dyscypliny.

W programie Lewicy czytamy: "Wprowadzimy 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę" - co może sugerować, że Lewica zamierza utrzymać obecny zakaz.

Zakaz handlu w niedziele - na kogo głosować?

Tymczasem Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" zaapelowała w liście otwartym do pracowników handlu - członków NSZZ "Solidarność", aby przy urnie wyborczej kierować się faktami, a nie emocjami i propagandą uprawianą przez wszystkie partie polityczne. Związkowcy nie wskazują, na kogo należy głosować, ale ostrzegli przed zapowiedziami polityków KO i Trzeciej Drogi Szymona Hołowni dotyczącymi likwidacji niedziel wolnych od pracy w handlu.

W Polsce jest 2 mln pracowników handlu, z czego 72 proc. to kobiety; przywrócenie handlu w niedzielę byłoby dla nich olbrzymim ciosem - powiedział Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. "Rozmawiam z tymi kobietami. One sobie nie wyobrażają że musiałyby pracować w niedzielę. Nie wierzą też w żadne dodatki czy premie, bo pracodawcy w tym temacie są bardzo zaborczy. Wiele kobiet mówi mi, żeby pomysłodawcy powrotu handlu w niedziele choć na miesiąc przyszli popracować w sklepie i sami zobaczyli, jak ciężka jest to praca, często do późnych godzin nocnych. Wolna niedziela jest dla nich gwarantem odpoczynku. Zaś za ciężką pracę od poniedziałku do soboty powinni być godnie wynagradzani - podkreślił Bujara.

Handel w niedziele - kto jest za

Czy zakaz handlu powinien zostać zniesiony? Zdania są podzielone. Pracodawcy na łamach serwisu PulsHR.pl pozytywnie oceniają ten pomysł.

- Z pewnością powrót handlowych niedziel w pewnym zakresie byłby pozytywnym impulsem dla polskiego handlu. Rozsądny kompromis mógłby być również korzystny dla pracowników, bo choć wielu nie chce pracować w weekendy, to dla części z nich to właśnie praca w weekendy jest sposobem na pogodzenie aktywności zawodowej z nauką, czy też na dodatkowe wynagrodzenie w trudnych czasach rosnących kosztów - komentuje dla pulshr.pl, radca prawny Szymon Witkowski, dyrektor Forum Pracy ZPP, ekspert departamentu prawa i legislacji ZPP.

Business Centre Club popiera zniesienie zakazu handlu w niedziele. Przedsiębiorcy przypominają, że jeszcze przed wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni zaproponował rozwiązanie, które zagwarantowałoby pracownikom handlu obligatoryjnie dwie wolne niedziele w miesiącu dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy.

- Takie rozwiązanie spowodowałoby, że placówki handlowe mogłyby działać w każdą niedzielę, co będzie korzystne dla gospodarki i budżetu państwa, a jednocześnie pracownicy tego sektora mieliby ustawowo zapewnione dni wolne od pracy w niedziele, w pozostałe niedziele praca byłaby dodatkowo płatna – mówi adwokat Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego.

Zakaz handlu w niedziele - obecna ustawa

Obecnie w ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl