Pierwsze produkty marki własnej zadebiutowały w Lewiatanie w 2000 roku. Od tego czasu sieć systematycznie zwiększała i optymalizowała ich portfolio do ponad 570 SKU w bieżącym roku. Produkty z logo Lewiatan, dzięki połączeniu dobrej jakości i atrakcyjnej ceny, zdobyły duże uznanie i popularność wśród klientów. Ich sprzedaż detaliczna w Lewiatanie systematycznie rośnie, osiągając w ubiegłym roku poziom blisko 950 mln zł.

Silna marka własna istotnym elementem strategii PSH Lewiatan

W ciągu ostatnich miesięcy Lewiatan zrewidował dotychczasowe założenia strategiczne w obszarze marki własnej. Nowa strategia systematyzuje podejście sieci koncentrując się na dopasowaniu asortymentu do zmieniających się preferencji konsumentów. Kilka dni temu zadebiutowały w sklepach Lewiatan pierwsze produkty nowej marki „Ale dobre!”. To cross-kategorialna marka segmentu dla smart shoppera skupiająca najbardziej popularne produkty. Docelowo liczyć będzie około 60 SKU wyróżniających się spójną szatą graficzną opakowań z logo Lewiatana. Jednak ich największym atutem będzie atrakcyjna cena detaliczna i dobra jakość umożliwiająca bezpośrednią konkurencję z dyskontami.

Naszym klientom zależy na tym, aby kupować dobry jakościowo produkt w przystępnej cenie. W czasach silnego wzrostu cen widzimy wzrost zainteresowania produktami marki własnej. Analizując trendy rynkowe wdrożyliśmy dla nich nową strategię, uwzględniając podział na segmenty cenowe i budowę nowych marek dla poszczególnych kategorii. Naszym celem jest spełnienie oczekiwań zróżnicowanych grup klientów i dostarczenie im produktów, które zaspokoją ich potrzeby – mówi Krystyna Domagalska, Kierownik Działu Wiedzy o Konsumencie Lewiatan Holding S.A.

Nowe marki własne w sieci Lewiatan

W czerwcu zadebiutowała także na półkach Lewiatana marka „Baila”. To szeroki wybór soków owocowych i warzywnych, napojów oraz smoothies. Baila to produkty przystępne cenowo, mające prosty skład i zawierające codzienną porcję owoców i warzyw. Do tego szeroki wybór smaków od ulubionych przez klientów polskich owoców po poszukiwane smaki egzotyczne.

Jeszcze w trakcie wakacji w sklepach pojawią się produkty kolejnej marki „Vegelogy”. To propozycja dla osób, które eliminują artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego ze swojej diety. Vegelogy to odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego konsumenta.

Według danych rynkowych Polska jest liderem wśród krajów z najwyższym wzrostem nowości wegetariańskich w ostatnich dwóch latach. Z myślą o konsumentach szukających zamienników dla produktów i dań pochodzenia zwierzęcego Lewiatan proponuje w 100% roślinną markę własną Vegelogy. Tworząc ją zadbano o jakość, dobry skład i smak. Obecnie pod logo Vegelogy znajduje się̨ kilka nowości produktowych takich jak: roślinne alternatywy dla mleka: napój migdałowy, owsiany i sojowy, hummus z ciecierzycy z dodatkiem suszonych pomidorów oraz pasty do kanapek z kukurydzy i cieciorki oraz papryki marchewki. Ofertę Vegelogy uzupełniają trzy rodzaje warzywnych makaronów: z czerwonej soczewicy, zielonego groszku oraz ciecierzycy.

- Marka „Vegelogy” to oferta, która wychodzi naprzeciw trendom konsumenckim. Już dziś ponad 40% klientów deklaruje, że w znaczny lub umiarkowany sposób ograniczyło spożycie mięsa. Ta zmiana w podejściu do diety szczególnie widoczna jest wśród kobiet, mieszkańców miast i osób w wieku od 25 do 34 lat – wyjaśnia Patryk Impert, Kierownik Działu Marki Własnej Lewiatan Holding S.A.

Rynkiem od dłuższego czasu ponownie rządzi cena

Dwucyfrowy i gwałtowny wzrost cen produktów żywnościowych w ostatnich kilkunastu miesiącach wpłynął na zmianę zachowań zakupowych konsumentów. W ramach oszczędności w domowym budżecie klienci ograniczają̨ wydatki i zmieniają̨ priorytety zakupowe. Dobrze widać to w badaniach konsumenckich, z których wynika, że kupujący w większym stopniu niż dotychczas przywiązują wagę do stosunku pomiędzy jakością produktu a jego wartością, coraz częściej poszukując sprawdzonych produktów w korzystnej cenie. Na tę potrzebę odpowiadają właśnie produkty marki własnej. Doskonale widać to w gwałtownym wzroście ich sprzedaży w ubiegłym roku, która w koszyku FMCG w Polsce w ostatnim roku wyniosła niemal 40 mld zł.

- Obecnie udział marki własnej w asortymencie sklepów Lewiatan przekracza ponad 6,2 procenta, a sprzedaż detaliczna produktów marki własnej osiągnęła w 2022 roku poziom 948 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 16% w stosunku do roku 2021. Nowe podejście do marek własnych Lewiatana ma przyczynić się nie tylko do wzrostu udziałów tego typu produktów w sprzedaży, ale także do zwiększenia konkurencyjności i rentowności sklepów - podkreśla Andrzej Izraelski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan rozwija asortyment produktów marki własnej od 23 lat. Dzięki partnerskiej współpracy z ponad 130 zaufanymi producentami w ofercie marki znajduje się obecnie około 570 artykułów.

