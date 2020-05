PSH Lewiatan otworzyła dziewięć nowych sklepów

Polacy chcą ograniczenia kontaktu w sklepach do minimum, zwiększą obecność w e-commerce (raport)

Rozwój sieci to jeden z głównych priorytetów w strategii Lewiatana. Zakłada ona dwutorową ścieżkę ekspansji, zarówno poprzez przystępowanie do sieci nowych przedsiębiorców, jak również rozwój biznesów tych, którzy działają już spod szyldem Lewiatana. Nowe sklepy sieci zostały zlokalizowane w 9 miejscowościach: Bułowicach, Bydgoszczy, Grodzicznie, Jednorożcu, Poroninie, Suwałkach, Węgrzynowie, Wielkim Komorsku i Zwierzyńcu.

– Bardzo się cieszę, że dołączają do nas nowi franczyzobiorcy. W naszej sieci od lat stawiamy na bliskie relacje z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami. Dlatego sklepy Lewiatana są tak dobrze dopasowane do potrzeb lokalnych klientów. W obecnej sytuacji znaczenie zaufania, bliskości i autentycznych relacji będzie coraz większe, co tworzy nowe szanse w rozwoju sieci oraz umacniania biznesów naszych franczyzobiorców – mówi Robert Rękas, Prezes PSH Lewiatan.

Sklepy dopasowane do potrzeb lokalnych klientów

Nowo otwarte sklepy zostały przystosowane do standardów sieci Lewiatan. W zależności od lokalizacji, najnowsze placówki handlowe Lewiatana funkcjonują w różnych formatach. Powierzchnia sali sprzedaży supermarketu w Poroninie wynosi 840m 2, a zatrudnienie znalazło w nim 35 osób. W pobliżu supermarketu zlokalizowany został parking dla klientów mieszczący 50 aut. Mieszkańcy Poronina zyskali dostęp do bogatej oferty 15 000 najczęściej poszukiwanych artykułów.

– Cieszę się, że możemy rozwijać nasz rodzinny biznes, a dzięki współpracy z Lewiatanem z sukcesem uruchomiliśmy 13 sklep pod tym szyldem. Nasze doświadczenia pokazują, że supermarkety nie muszą być lokalizowane w ścisłym centrum miasta. Atrakcyjna oferta asortymentowa i dobra jakość produktów to argumenty, które przemawiają za robieniem zakupów w danym sklepie. Wybierając lokalizację sklepu nawiązujemy bezpośrednią współpracę z lokalnymi dostawcami. Dzięki temu nasi klienci mają łatwy dostęp do asortymentu, który dobrze znają i doceniają, a regionalni producenci zyskują nowy kanał dystrybucji dla wytwarzanych przez siebie produktów – mówi Adam Rajski, założyciel sieci supermarketów Rajski należących do sieci Lewiatan.

W asortymencie sklepów klienci znajdą produkty pochodzące od lokalnych i regionalnych dostawców, jak świeże owoce i warzywa, pieczywo, mięso, wędliny, nabiał, a także wyroby garmażeryjne, jak również szeroką ofertę produktów marki własnej Lewiatan.

W maju 2020 roku Robert Rękas objął stanowisko prezesa PSH Lewiatan. Do tej pory pełnił funkcję członka zarządu Lewiatan Holding S.A., a także kierował zespołem strategicznym odpowiedzialnym za opracowanie i wdrażanie nowej strategii PSH Lewiatan na lata 2020- 2025. Poprzednim prezesem był Wojciech Kruszewski, który 28 kwietnia przeszedł na emeryturę. Zapraszamy do lektury wywiadu z Robertem Rękasem w Strefie Premium.