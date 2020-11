PSH Lewiatan przekaże szpitalom 83 palety z pomocą rzeczową

PSH Lewiatan podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej puli pomocy z przeznaczeniem na wsparcie personelu medycznego. Akcję koordynuje Fundacja Lewiatan "Blisko Twoich potrzeb", która przy silnym wsparciu regionów przygotowuje akcję pomocy i przekazania niezbędnych produktów dla służb medycznych w 20 szpitalach w całej Polsce. Do szpitali trafią 83 palety z pomocą rzeczową.

– Jestem dumny, że pomimo wielu trudności, z jakimi dziś borykają się sami przedsiębiorcy, znajdują oni chęć i czas, aby angażować się w pomoc dla tych, którzy w walce z pandemią stoją na pierwszej linii frontu. Wciąż docierają do nas informacje, że w wielu placówkach medycznych brakuje środków higienicznych czy wody, a nawet tak prozaicznych rzeczy jak długopisy. We współpracy z naszymi spółkami regionalnymi i franczyzobiorcami sprawdzamy jak możemy pomóc tym placówkom i w oparciu o te rozmowy szykujemy pomoc – komentuje Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding.

Bliskość, partnerstwo, przedsiębiorczość i odpowiedzialność to wartości, którymi na co dzień kieruje się PSH Lewiatan. Dziś, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego udowadnia, że nie są to puste słowa.

- Darowizny placówkom medycznym zostaną przekazane przez niedawno powołaną do życia Fundację PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb, działającą w imieniu Lewiatan Holding oraz Spółek Regionalnych. Dzięki bliskim relacjom lokalnym, sieć Lewiatan może nieść pomoc tym, którzy naprawdę jej potrzebują. Pandemia najmocniej doświadcza szpitale, stąd decyzja o kolejnej turze pomocy skierowanej właśnie do nich - mówi Katarzyna Długa, prezes zarządu Fundacji, która koordynuje akcję.

To kontynuacja działań pomocowych jakie Polska Sieć Handlowa Lewiatan we współpracy ze spółkami regionalnymi i 3200 sklepami należącymi do sieci skierowała do placówek medycznych i szpitali w całej Polsce. Wiosną z pomocy sieci skorzystało 30 szpitali, do których trafiło ponad 50 palet produktów, takich jak woda, środki dezynfekujące i artykuły higieniczne. Otrzymały je najbardziej dotknięte pandemią szpitale i placówki medyczne w całej Polsce.