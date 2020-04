PSH Lewiatan przeznacza 10 mln zł na fundusz dla franczyzobiorców poszkodowanych przez pandemię

Kluczowe miejsce w przyjętej w ubiegłym roku strategii Sieci Lewiatan na kolejne lata zajmują wartości: bliskość, partnerstwo, przedsiębiorczość i odpowiedzialność oraz zasady: współtworzenia, współdecydowania i współodpowiedzialności. W ostatnich tygodniach Lewiatan, kierując się swoimi wartościami, wspiera franczyzobiorców konkretnym wsparciem i skutecznymi rozwiązaniami pomocowymi, by chronić ich biznes. Ochrona sklepów Sieci oraz przedsiębiorców, którzy je prowadzą, przed możliwymi bolesnymi skutkami pandemii są obecnie priorytetowym zadaniem PSH Lewiatan.

– Naszym obowiązkiem, jako organizatora największej franczyzowej sieci detalicznej oraz trzeciej sieci handlowej w Polsce, jest prowadzić działania pomocowe, które pozwolą przetrwać nam tę nadzwyczajną sytuację, utrzymać zatrudnienie i zachować perspektywę działania i dalszego rozwoju naszych sklepów w przyszłości. Jako pierwsza sieć franczyzowa w Polsce podjęliśmy decyzję o uruchomieniu specjalnego Funduszu w celu zabezpieczenia interesów naszych Franczyzobiorców, którzy pełnią dzisiaj niezwykle ważną misję społeczną – dostarczanie żywności dla społeczeństwa, a których biznes może zostać zagrożony w obliczu pandemii na skutek konieczności czasowego zamknięcia sklepów. Alokacja środków z Funduszu odbywać się będzie na podstawie jednolitych kryteriów. Żaden z naszych franczyzobiorców nie będzie pozostawiony bez pomocy – wyjaśnia Robert Rękas, członek zarządu Lewiatan Holding S.A.

Wartość Funduszu budowana jest poprzez wypracowane środki przez Lewiatan Holding, Spółki Regionalne oraz Franczyzobiorców. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone na realizację bieżących zobowiązań wynikających z działalności sklepu, bądź też uzgodnionych działań promocyjnych i wizerunkowych mających na celu odbudowę pozycji sklepu na lokalnym rynku i lojalności klientów.

Procedury prewencyjne na każdą sytuację

To niejedyne działania skierowane do Franczyzobiorców Lewiatan, by zapewnić sprawne funkcjonowanie sklepów. Personel sklepów pomimo zagrożenia nieprzerwanie realizuje swoją misję społeczną, jaką jest zapewnienie dostępu do żywności oraz innych podstawowych artykułów, dlatego bezpieczeństwo pracowników jest dla Sieci priorytetem.