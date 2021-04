PSH Lewiatan rozwija i modernizuje sieć sklepów

Nowy sklep PSH Lewiatan powstał w Nowej Rudzie na Osiedlu Wojska Polskiego w miejscu po dawnych Tesco.

W tym samym tygodniu po modernizacji oddano do użytku sklep we Wrocławiu przy ul. Borowskiej.

Obie placówki zostały przystosowane do najnowszych standardów sieci Lewiatan.

Sklepy sieci Lewiatan wielkością i ofertą dopasowane są do potrzeb lokalnych klientów. Sklep w Nowej Rudzie zajmuje powierzchnię 310 m2. Klienci znajdą w nim blisko 5000 produktów w tym szeroką ofertę produktów marki własnej Lewiatan. W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów sklep ma w swojej ofercie bogaty wybór artykułów od lokalnych dostawców, jak warzywa i owoce, mięsa i wędliny oraz nabiał i pieczywo, co jest zgodne nie tylko z inicjatywą sieci „Wybieram lokalne”, ale i trendami konsumenckimi. Z badań UCE RESEARCH wynika, że konsumenci coraz świadomiej podchodzą do codziennych zakupów i chętniej zwracają się w kierunku lokalności. 90% ankietowanych potwierdziło, że oczekują obecności lokalnych produktów w swoich sklepach.

– Z Polską Siecią Handlową Lewiatan współpracuję już od 2018 roku. Cieszę, że pomimo trudnego okresu, w jakim się obecnie wszyscy znaleźliśmy, udało nam się osiągnąć cel i z sukcesem otworzyliśmy nasz drugi sklep w Nowej Rudzie. Jestem przekonany, że placówka handlowa zaadoptowana po dawnym sklepie Tesco, oferująca zróżnicowane cenowo produkty spodoba się mieszkańcom. Tym bardziej, że mogą w niej kupić znane i lubiane produkty lokalne – mówi właściciel sklepu w Nowej Rudzie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W ostatnich miesiącach pracom modernizacyjnym poddany został sklep we Wrocławiu podlegający Spółce Regionalnej Lewiatan Opole. Sklep został kompleksowo przystosowane do standardów sieci Lewiatan. Remont pozwolił na powiększenie powierzchni sprzedażowej z 90 m2, sklepu do 150 m2, w nowej odsłonie punkt oferuje znacznie szerszy asortyment produktów. W sklepie znalazło się teraz także miejsce na małe bistro, w którym klienci mogą kupić kawę i hot-dogi na wynos.

- Ponowne otwarcie Lewiatana w Wrocławiu przy ul. Borowskiej niesie za sobą wiele korzyści dla okolicznych mieszkańców m.in. w postaci bogatego asortymentu naszego sklepu. Jesteśmy przekonani, że zaproponowana zmiana spodoba się konsumentom. Współpraca z siecią Lewiatan przy gruntownym remodelingu sklepu finalnie zakończyła się sukcesem, choć w trudnych czasach pandemii remont trwał dłużej nie zaplanowaliśmy – mówią właściciele sklepu we Wrocławiu.

W obu punktach handlowych umieszczone zostały wizualizacje zgodne ze standardami sieci, które pozwalają klientom na łatwe i szybkie lokalizowanie konkretnych produktów. Rozwój sieci jest jednym z głównych priorytetów strategii PSH Lewiatan. Pomimo trudności wynikających z pandemii sieć skutecznie realizuje swoje założenia.

Wynajmuj, kupuj lub sprzedawaj lokale handlowo-usługowe w PropertyStock.pl.