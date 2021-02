PSH Lewiatan rozwija współpracę z dostawcami usług kurierskich

- Po kilku miesiącach pilotażu podjęliśmy decyzję o kontynuacji i rozwoju projektu. Nasi klienci doceniają możliwość skorzystania z usług kurierskich podczas codziennych zakupów.

To rozwiązanie komfortowe i oszczędzające czas. Już nie muszą czekać na kuriera w domu, bo paczkę nadadzą lub odbiorą przy okazji zakupów w naszym sklepie. Ta usługa nie tylko doskonale wpisuje się w oczekiwania klientów, ale i realizuje strategię sieci Lewiatan, by być bliżej klientów i elastycznie reagować na ich potrzeby – mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu PSH Lewiatan Holding S.A.

Partnerem technologicznym projektu jest firma Pointpack, integrator budujący rozwiązania IT, a także usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej.

- Jako partner technologiczny łączymy sieci handlowe z usługami kurierskimi. Usługa „Moja Paczka” to kolejny przykład wzajemnej kooperacji, na której zyskują przede wszystkim klienci sieci Lewiatan. Możliwość skorzystania z usług odbierania i nadawania przesyłek przy okazji robienia zakupów, blisko swojego domu i o dogodnej porze, to odpowiedź na potrzeby konsumentów i rozwoju rynku – wyjaśnia Paulina Żmijowska, Kierownik ds. Marketingu&PR Pointpack.

Już blisko 200 sklepów PSH Lewiatan jest włączonych w sieć Punktów Obsługi Paczek DHL.

- Strategia rozwoju naszej sieci partnerskiej przewiduje konsekwentne zwiększanie liczby tworzących ją placówek oraz nawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami biznesowymi. To kluczowe dla osiągnięcia naszego głównego celu, czyli tego, by każdy konsument w Polsce miał swój POP DHL w zasięgu maksymalnie kilku minut drogi od domu czy pracy. Z naszych badań wynika, że popularność takiej formy korzystania z usług kurierskich stale rośnie, a klienci oczekują dzisiaj od sieci handlowych nie tylko zróżnicowanej oferty produktowej, ale również wprowadzania nowych usług m.in. takich jak możliwość odbierania i nadawania paczek przy okazji codziennych zakupów. Współpraca z siecią sklepów Lewiatan przynosi wiele korzyści obydwu stronom, a co najważniejsze odpowiada na potrzeby społeczeństwa - zaznacza Maciej Dudek, Menedżer sieci partnerskiej DHL Parcel.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących i najbardziej rozpoznawalnych marek franczyzowych na polskim rynku. Obecnie na terenie całej Polski zrzesza ponad 3 200 placówek handlowych. Łączne obroty, które w 2019 roku przekroczyły 13,6 mld zł, stawiają Sieć w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce.

