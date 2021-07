PSH Lewiatan stawia na potencjał regionalnych dostawców i rolników

Od początku roku Polska Sieć Handlowa Lewiatan uruchomiła 114 nowych placówek handlowych.

PSH Lewiatan rozwija sieć na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, fot. materiały prasowe

W południowo-zachodniej Polsce powstały cztery sklepy sieci: w Kluczborku, Zębowicach, Obornikach Śląskich i w Jemielnicy.

W czerwcu br. nowe sklepy Lewiatan uruchomione zostały także m.in. w Gdańsku i Warszawie. Do końca roku zarząd sieci zapowiada kolejne otwarcia.

Nowo otwarte sklepy obejmują różne formaty dopasowane do potrzeb lokalnych klientów – od mniejszych powierzchni po większe markety. Każdy z nich jest kompleksowo przystosowany do standardów sieci Lewiatan.

Sklep w Zębowicach został zlokalizowany przy ul. Oleskiej 2 i zajmuje 185 m2. Powierzchnia sali sprzedaży placówek handlowych w Kluczborku i Jemielnicy przekracza 160 m2, sklep w Obornikach Śląskich przy ul. Herberta 5 ma powierzchnię 100 m2. Sklepy otwarte są sześć dni w tygodniu, a także w niedziele handlowe. Wyjątkiem jest sklep w Kluczborku, który zaprasza na zakupy siedem dni w tygodniu.

Żywność od lokalnych dostawców i rolników

We wszystkich sklepach klienci znajdą m.in. szeroką ofertę marki własnej Lewiatan, artykuły od lokalnych dostawców, jak nabiał, mięsa, wędliny i pieczywo. Ponadto oferta Lewiatana w Zębowicach została uzupełniona o owoce i warzywa od lokalnych rolników.

– Nasza sieć od ponad roku prowadzi projekt "Wybieram lokalne", wspierający produkty pochodzące od regionalnych producentów i dostawców. Tworząc ofertę naszych sklepów zlokalizowanych w regionie Opolszczyzny i Dolnego Śląska, gdzie kuchnia tradycyjna cieszy się dużą popularnością staraliśmy się wykorzystać potencjał najbliższej okolicy – mówi Adrian Damski, Prezes Zarządu Spółki Regionalnej Lewiatan Opole.

– Otwarcie nowych obiektów to także nowe miejsca pracy, dodatkowe wpływy do budżetów miast i wsi, gdzie działają nasze sklepy. Warto zaznaczyć, że wielu naszych przedsiębiorców angażuje się w życie społeczne mieszkańców regionu inicjując lub włączając się w działające akcje społeczne w regionie. W tym celu zresztą Lewiatan powołał do życia Fundację PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb – dodaje.

Wszystkie sklepy zaprojektowane zostały zgodnie z najnowszym konceptem sieci Lewiatan. Oznakowano aleje zakupowe i optymalnie dostosowano ich układ zapewniając wysoki komfort zakupów. Wyposażenie sali sprzedaży w nowoczesne systemy chłodzenia, gwarantuje najwyższą jakość i świeżość sprzedawanego asortymentu. Parkingi i przemyślane lokalizacje ułatwiają codzienne sprawunki.