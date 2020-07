PSH Lewiatan stawia na rozwój marki własnej

Portfolio marki własnej Lewiatan obejmuje blisko 500 produktów, wśród których znajdują się towary w niemal wszystkich kategoriach spożywczych, jak na przykład: soki i napoje, słodycze, przetwory, towary masowe, przekąski słone, jak również artykuły higieniczne, kosmetyki, chemia gospodarcza oraz produkty przemysłowe. Tylko w ostatnich tygodniach Lewiatan wprowadził do oferty marki własnej kolejne nowości, wśród których znalazły się m.in.: Sok jabłkowy 1l, napoje 1l – Oranżada biała i czerwona, Cool Cola, Cool Cola Zero 2l oraz Sok pomidorowy z chili 330ml. Rozszerzona została również kategoria artykułów higienicznych o nowe rodzaje mydeł w kostkach oraz w płynie.

– Marka własna Lewiatan to kluczowy element strategii sieci. Produkty te, z racji oczekiwanych przez konsumenta jakości i cen, są istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność sklepów przynależących do Lewiatana – podkreśla Andrzej Izraelski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A. – Wartość sprzedaży produktów marki Lewiatan rokrocznie rośnie, a obecnie większość z tych towarów to zdecydowani liderzy sprzedaży ilościowej w swoich kategoriach – wyjaśnia i dodaje, że rozwój portfolio marki własnej wynika z wymagań rynku – Kreujemy ofertę dostosowaną do preferencji naszych klientów, by w Lewiatanie mogli nabyć produkty w sprawdzonej jakości i w korzystnych cenach – tłumaczy Andrzej Izraelski.

Z danych PSH Lewiatan wynika, że sprzedaż produktów marki własnej stanowi obecnie poziom ponad 6 proc. wartości sprzedaży Lewiatana. Wszystkie produkty dostępne na półkach sklepów Lewiatan przechodzą przez wieloetapowy proces kontroli jakości, na który składają się m.in. badania próbek produktów w warunkach laboratoryjnych, testy sensoryczne oraz audyt procesów produkcyjnych w zakładach wytwarzających produkty marki Lewiatan.