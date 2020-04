PSH Lewiatan uruchamia inicjatywę społeczną w związku z pandemią koronawirusa

Tarcza 2.0 to także wsparcie dla rolników na kwarantannie

Inicjatywa społeczna #RazemJesteśmySilniejsi powstała, by skupiać lokalne akcje pomocowe, organizowane i inicjowane przez Pracowników Lewiatana. W strategii Lewiatana kluczowe miejsce zajmują wartości takie, jak: bliskość, partnerstwo, przedsiębiorczość i odpowiedzialność oraz zasady: współtworzenia, współdecydowania i współodpowiedzialności. W tej trudnej sytuacji sieć pokazuje, że nie są to puste słowa. W trudnych czasach pandemii koronawirusa solidarność międzyludzka jest niezwykle ważna.

Sklepy Lewiatan zlokalizowane na terenie całego kraju od wielu lat są ważną częścią lokalnych społeczności, w których działają. Dzięki bliskim relacjom, jakie sieć wypracowała ze swoimi klientami, pracownicy Lewiatana mogą nieść pomoc tym, którzy naprawdę jej potrzebują, a co ważne – reagować natychmiastowo. Inicjatywy łączy nazwa #RazemJesteśmySilniejsi - hasło przewodnie całej strategii biznesowej PSH Lewiatan. Tylko razem jesteśmy w stanie przetrwać tę trudną sytuację i myśleć o przyszłości.

Dobry Sąsiad

Ostatnie tygodnie są dla wszystkich prawdziwym egzaminem z solidarności i współdziałania. Czasem nawet drobne wsparcie w codziennych czynnościach stanowi dla drugiej osoby ogromną pomoc. Ważna jest także bliskość, lokalność i sąsiedzkość sklepów. Dzięki temu sklepy Lewiatan cieszą się dużą lojalnością i zaufaniem klientów, dla których personel sklepów nie jest anonimowy.

– W tych trudnych chwilach czujemy się szczególnie zobowiązani do niesienia pomocy naszym sąsiadom, których dobrze znamy od wielu lat. Nasi franczyzobiorcy od lat są częścią lokalnej społeczności, znają swoich klientów i ich codzienne problemy, dlatego łatwiej im zareagować w trudnych sytuacjach i zaoferować stosowną pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom szczególnie osób starszych i chorych, zainicjowaliśmy akcję „Sąsiedzka pomoc”, która umożliwia zakupy na telefon dla naszych klientów, którzy nie mogą samodzielnie zrobić zakupów. Seniorzy mogą w wybranych sklepach złożyć zamówienie przez telefon na konkretne produkty, które pracownik dostarczy do domu. Poprzez tego rodzaju akcje po raz kolejny mamy okazję pokazać, że Lewiatan to coś więcej niż miejsce robienia zakupów – wspólnie tworzymy społeczność, która może na siebie liczyć w trudnych chwilach – zaznacza Robert Rękas, członek zarządu Lewiatan Holding S.A.