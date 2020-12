PSH Lewiatan w 2020 roku otworzył ponad 150 nowych sklepów

Deloitte: ok. połowa polskich konsumentów deklaruje, że czuje się bezpiecznie w sklepach

Nowo otwarte sklepy obejmują różne formaty - od mniejszych powierzchni po duże supermarkety. Wspólną ich cechą jest natomiast dopasowanie do potrzeb lokalnych klientów.

W ostatnich tygodniach odbyło się uroczyste otwarcie supermarketu marki Lewiatan w Rybnie. To pierwszy sklep tego formatu w okolicy. Supermarket został kompleksowo przystosowany do standardów sieci. Zastosowano w nim także rozwiązania energooszczędne, jak między innymi ciąg chłodniczy. Placówka o powierzchni blisko 850 m2 oferuje klientom szeroką ofertę asortymentową. Od artykułów spożywczych oraz świeżych wyrobów mięsnych i wędlin przez wyroby cukiernicze, aż po chemię gospodarczą czy drobne AGD. W asortymencie sklepu znajdują się produkty znanych i zaufanych producentów, spośród których 500 pozycji należy do asortymentu marki własnej Lewiatan.

- Od czterech lat prowadzimy sklepy pod marką Lewiatan. Nowy supermarket w Rybnie to nasz trzeci sklep zrzeszony w sieci Lewiatan. W naszej okolicy brakowało supermarketu spożywczego, który spełniałby oczekiwania lokalnej społeczności. Teraz klienci mają bogaty wybór 30 tys. produktów, w tym pełną gamę wyrobów świeżych pochodzących od lokalnych dostawców, jak pieczywo, wyroby cukiernicze czy garmażerka. Do tego w ofercie zawsze świeże owoce i warzywa. Nowością jest Bistro Cafe, w którym można napić się aromatycznej kawy i zjeść coś na szybko. – mówi Bożena Papierowska, właścicielka supermarketu Lewiatan w Rybnie.

Właściciele sklepu wykorzystali potencjał jaki leży w ich najbliższej okolicy. Rybno znajduje się w zagłębiu sadowniczym, zaledwie 20 km od Łowicza. Owoce pochodzą z sąsiednich gospodarstw, tak samo jak warzywa czy wyroby wędliniarskie, produkowane przez lokalne masarnie. Wyroby mleczarskie do sklepu dostarcza mleczarnia z Łowicza. Przetwory warzywno - owocowe w tym soki jabłkowe z dodatkiem różnych owoców i warzyw pochodzą od lokalnych sadowników.

W sklepie znajduje się również specjalistyczny piec, dzięki któremu możemy oferować wypiekane na miejscu pieczywo, świeżo pieczone mięsa oraz dania gotowe. Ponadto oferta Lewiatana w Rybnie została uzupełniona o szeroki wybór ryb z okolicznych stawów jak i z Mazur oraz świeżą rybę z Bałtyku.