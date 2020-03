PSH Lewiatan: Wdrażamy zasady bezpieczeństwa, edukujemy klientów i pracowników

– Polska Sieć Handlowa Lewiatan bardzo poważnie podchodzi do rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz WHO w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez koronawirusa. Nowe procedury w naszych sklepach dotyczą zarówno pracowników, jak również klientów sklepów. Nasze placówki są regularnie dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc często dotykanych, takich jak klamki, poręcze, lady, terminale płatnicze. W sklepach zamontowano dodatkowe dozowniki z płynem dezynfekującym – mówi Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A.

Na terenie sklepów sieci prowadzone są również działania skierowane do klientów. Jak podkreśla Marcin Poniatowski: – Poza plakatami informacyjnymi, wskazującymi właściwe zachowania prewencyjne, stała komunikacja do klientów jest prowadzona za pośrednictwem wewnętrznych kanałów informacyjnych – telewizji i radia Lewiatan. Na ekranach i poprzez głośniki rozmieszczone w sklepach emitujemy spoty, w których zachęcamy m.in. by pomagać starszym sąsiadom w robieniu zakupów, a także zwracamy uwagę na właściwe zachowania, pomagające uniknąć wirusa. Szczególnie podkreślamy konieczność używania jednorazowych rękawiczek, dostępnych na terenie sklepów, do pakowania pieczywa oraz owoców i warzyw. Zachęcamy również klientów do płatności bezstykowych, zamiast płatności gotówką.

Pracownicy sieci otrzymali pakiet niezbędnych materiałów i informacji dotyczących procedur sanitarnych, w tym zachowania bezpiecznej odległości, sposobu i częstotliwości mycia rąk oraz innych środków ostrożności. Wszelkie spotkania i wizyty na terenie sklepów, a także szkolenia, odbywające się na terenie sklepów zostały czasowo zawieszone.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan zrzesza ponad 3 200 placówek handlowych. Wśród nich jest około 455 supermarketów (powyżej 300 m2), ponad 1895 dużych sklepów, blisko 800 placówek średniej wielkości oraz około 30 małych sklepów.