PSH Lewiatan współpracuje z ponad 10 tys. polskich producentów

Polscy konsumenci świadomie podchodzą do codziennych zakupów i coraz chętniej zwracają się w kierunku lokalności. 77 proc. Polaków deklaruje, że zwraca uwagę na pochodzenie produktów, które kupują. Blisko połowa badanych za największy atut zakupów w sklepach z najbliższego sąsiedztwa uważa świeżość produktów – wynika z badania Agencji SW Research przeprowadzonego na zlecenie PSH Lewiatan.

Z badania wynika również, że znaczenie „małych ojczyzn” i rola patriotyzmu konsumenckiego wśród polskich konsumentów wzrasta. 75 proc. Polaków deklaruje, że chciałoby mieć wpływ na to, jakie produkty znajdują się w asortymencie jego lokalnego sklepu. W wyniku umacniającego się trendu lokalności coraz chętniej kupują produkty ze swojej najbliższej okolicy, które są dla nich synonimem świeżości i wysokiej jakości, a także potwierdzeniem zaufania do lokalnych producentów i dostawców. 36 proc. badanych z lokalnego asortymentu najczęściej wybiera warzywa, a co czwarta osoba sięga po owoce.

Kupowanie lokalnych produktów jest także postrzegane jako sposób na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego. Uczestnicy badania uważają, że lokalni przedsiębiorcy wspierają polską gospodarkę poprzez współpracę z miejscowymi producentami i dostawcami (42 proc.). Ponad 30 proc. Polaków docenia tworzenie przez nich miejsc pracy oraz wpływ na rozwój najbliższej okolicy.

– Dzięki wieloletniej pracy moich rodziców, a teraz mojej i mojej żony rozwinęliśmy nie tylko sad, ale również relacje z innymi przedsiębiorcami. Poza dobrej jakości produktem to one budują zaufanie, dają energię do działania. We współpracy z lokalnymi sklepami bardzo ważny jest również fakt, że sklepy są rzetelnym płatnikiem, a to sprawia, że znacznie łatwiej jest nam rozwijać biznes – mówi Michał Maliszewski, dostawca jabłek grójeckich.

- Aspekt relacji i współpracy z bliskimi, lokalnymi dostawcami jest zakorzeniony w strategii PSH Lewiatan od ponad 25 lat. Sieć współpracuje z ponad 10 tys. polskich producentów, którzy na co dzień dostarczają do sklepów lokalne produkty, jak m.in: warzywa i owoce, mięso i wędliny, pieczywo, nabiał - informuje PSH Lewiatan.

- Na początku sierpnia br. PSH Lewiatan uruchomiła kampanię "Wybieram lokalne", która ma na celu pokazanie, dlaczego warto wspierać lokalność i wybierać produkty, które pochodzą od polskich producentów i rolników. W działania włączyli się franczyzobiorcy oraz producenci i dostawcy towarów lokalnych do sklepów sieci. Sieć chce podkreślić, że lokalność to sposób działania Lewiatana, który wynika z wartości organizacji i siły lokalnych relacji tworzących ją 2.100 przedsiębiorców - podaje PSH Lewiatan.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan zrzesza ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 tys. pracowników.