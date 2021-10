PSS Społem instaluje panele fotowoltaiczne

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych dostawców energii elektrycznej w krajach bałtyckich – w ramach kontraktu z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem”, podjął się realizacji instalacji fotowoltaicznych w sześciu obiektach tej sieci oraz jej partnerów

Instalacje fotowoltaiczne dla PSS Społem

W ramach inwestycji, PSS Społem zyska realne oszczędności związane z zakupem energii elektrycznej. Do tej pory w ramach podpisanych umów zrealizowano cztery projekty instalacji fotowoltaicznych, dla obiektów we Wrocławiu i Ostrzeszowie.

Sklepy PSS „Społem” mogą korzystać z zielonej energii dostarczanej przez Enefit. W obiektach: „Społem” Spółdzielnia Hurtowo-Detaliczna „Tęcza” we Wrocławiu oraz „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrzeszowie. Realizację inwestycji od momentu podpisania umowy do uruchomienia, udało się zamknąć w czasie poniżej 6 tygodni. Do tej pory, dwie spośród uruchomionych instalacji fotowoltaicznych pozwoliły zaoszczędzić na dostawach energii ponad 10 tys. zł i zredukować emisję CO2 do atmosfery o ponad 4,5 tony.

Rosnące ceny energii elektrycznej

– Stale rosnące ceny energii elektrycznej, które obserwujemy od 2020 roku nie wyhamowują, a w 2022 roku planowane są jeszcze większe podwyżki. Ceny są historycznie wysokie i nic nie wskazuje na poprawę sytuacji rynkowej. Inwestycja w fotowoltaikę i odnawialne źródła energii to szansa dla naszych klientów na duże oszczędności na rachunkach za prąd – komentuje Przemysław Pidek, Head of Energy Services w Enefit.

- Na tym rozwiązaniu najwięcej zaoszczędzić mogą podmioty biznesowe i firmy, u których zużycie energii elektrycznej jest największe w ciągu dnia. Opłata mocowa zależy od ilości energii pobranej z sieci, zatem korzystając z fotowoltaiki sklepy mogą znacząco ograniczyć wydatki, które już dziś sięgają 76,20 zł za MWh, a od stycznia 2022 r. opłata mocowa będzie wynosić 102,60 zł/MWh – dodaje Przemysław Pidek.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” to lider średniopowierzchniowych sklepów spożywczych na polskim rynku. Pod marką „Społem” działa blisko 371 mniejszych spółdzielni.

Enefit dostarcza rozwiązania energetyczne, stwarzając dla „Społem” możliwość prowadzenia działalności bardziej przyjaznej dla środowiska. W ramach współpracy realizowane są instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp oraz powyżej 50 kWp dla PSS „Społem” oraz jej partnerów.

Instalacje fotowoltaiczne inwestycja w ekologię

– Powstające dla Społem instalacje fotowoltaiczne to inwestycja w bardziej ekologiczną przyszłość, ale także realne oszczędności. Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że zielona energia to najrozsądniejsze rozwiązanie, generujące największą redukcję kosztów. Podpisane umowy ze PSS „Społem”, to znaczący krok dla Enefit, a realizacja tak ambitnego projektu stanowi dla nas emocjonujące wyzwanie. Dotychczasowa, dobra współpraca jest świadectwem naszego zaangażowania w projekt i jestem przekonany, że kolejne umowy przebiegną równie pomyślnie – komentuje Piotr Kubat, Sales Manager w Enefit, odpowiedzialny za koordynację projektów.

Ambicją Grupy Eesti Energia jest wspieranie klientów w planowaniu i wdrażaniu zielonej rewolucji poprzez oferowanie wygodnej i zrównoważonej gamy rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich i jednym z niewielu producentów paliw płynnych w Europie. Eesti Energia zatrudnia 4 555 osób. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2020 roku wyniosły 834 mln euro.