Ptaszyński o cukrze: to chwilowe braki. Podobnie było podczas pierwszej fali covid

Autor: Olimpia Wolf

Data: 22-07-2022, 11:21

Magazyny sklepów nie pozwalają na przechowywanie większej ilości produktów, co w sytuacji zwiększonego popytu może prowadzić do tymczasowych braków - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu.

fot. materiały prasowe

Czy w Polsce brakuje cukru?

W drugiej połowie lipca zaczęły pojawiać się informacje na temat braku cukru w sklepach sieci Biedronka. Niektóre sklepy, w tym Biedronka, wprowadziły limity na ten produkt. Dlaczego tak się dzieje? Czy w Polsce naprawdę brakuje cukru czy łańcuchy dostaw nie wytrzymują chwilowego obciążenia przez to, że konsumenci masowo wykupują ten produkt?

Jacek Sasin zapewnił, że w Polsce cukier jest i Krajowa Grupa Spożywcza może go dostarczyć do sieci handlowych, które mają chwilowy problem z jego dostępnością.

Marcin Lechowski, prezes Nordzucker Polska uważa, że obecne zawirowania związane z ograniczoną dostępnością cukru w sklepach najprawdopodobniej są efektem obawy klientów przed szybko rosnącą inflacją oraz perspektywą rosnących cen, a co za tym idzie potrzebą zapewnienia zapasów tego surowca na przyszłość.

Panika czy zapobiegliwość konsumencka?

Takich opinii jest dużo. Widać, że obecna sytuacja przypomina czasy pierwszej fali covid, podczas której konsumenci masowo wykupywali papier toaletowy, ryż, makaron i konserwy. I też można było zobaczyć puste półki w sklepach, ponieważ sklepy nie nadążały z dostawami. A jeśli jeszcze dodamy do tego chwilową anomalię cenową powodującą, że ceny w sklepach są przez pewien czas niższe niż w hurtowniach, to okazuje się, że cukier wykupują nie tylko indywidualnie klienci, ale także firmy. Stąd też jego braki.

W drugiej połowie marca 2020 roku podawaliśmy za Polskim Instytutem Ekonomicznym, że informacje o zamknięciu szkół, uczelni, instytucji kultury i zalecenie pozostania w domu spotkały się z niemal natychmiastową reakcją licznej rzeszy Polaków, którzy w obliczu strachu i niepewności zaczęli robić zapasy, pustosząc półki wielu sklepów. Podobne zachowania można było zaobserwować w innych krajach Europy, Azji i Ameryki. Z półek zaczęło znikać mydło i wszelkie preparaty antybakteryjne, a także konserwy, makarony, i oczywiście papier toaletowy.

Widać więc, że jeśli konsumenci ulegają panice, a wtedy sieciom handlowym nie jest łatwo szybko zapełnić puste półki. Podobnego zdania jest Maciej Ptaszyński, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu. Uważa on, że w chwili obecnej mamy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem cen, co może mieć wpływ na zachowania konsumentów oraz nie zawsze uzasadnione obawy o dostępność produktów.

Chwilowe braki żywności podobne do tych z początku pandemii

- Może napędzać to swego rodzaju spiralę obaw przekładających się na zwiększone zakupy. Dodatkowo mamy wysoki sezon produkcji m.in. przetworów owocowych co dodatkowo zwiększa popyt. W efekcie mogą pojawiać się chwilowe braki produktu na zasadzie podobnej, jak to miało miejsce wiosną 2020 podczas pierwszej fali covid - tłumaczy Ptaszyński.

- Magazyny sklepów nie pozwalają na przechowywanie większej ilości produktów, co w sytuacji zwiększonego popytu może prowadzić do tymczasowych braków i przyczyniać się do zwiększania niepokoju i chęci kupowania na zapas. Podobnie jak wówczas również teraz zarówno producenci jak i handel oraz dystrybucja poradzą sobie z tym zwiększonym popytem, ponieważ łańcuchy logistyczne są w pełni sprawne i bezpieczne - uspokaja wiceprezes PIH.

Chociaż cukier jest dostępny w Polsce, to jego cena w dalszym ciągu będzie rosła. - W ujęciu bardziej długoterminowym na pewno będziemy mieli do czynienia ze wzrostem kosztów zarówno cukru jak i innych produktów. Cały czas mamy do czynienia ze wzrostem cen prądu i gazu potrzebnych nie tylko do produkcji cukru, ponadto w wyniku wojny w Ukrainie obserwujemy także wzrost cen nawozów sztucznych niezbędnych każdej produkcji rolnej – ich głównym producentem jest między innymi Rosja - podsumowuje Maciej Ptaszyński.