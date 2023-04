Dzięki integracji małych sklepów mogą one uzyskać lepsze ceny zakupu towarów - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Trudny rynek retail, fot. shutterstock



Obecne czasy nie rozpieszczają przedsiębiorców. Rosnące ceny energii, surowców, pracy, liczna konkurencja nie ułatwiają działania.

Dlatego każda forma integracji sklepów małoformatowych jest dobra, ponieważ pozwala zmniejszać koszty stałe.

Działanie pod wspólną marką ułatwiają również reklamę.

Siłą małych sklepów jest integracja

- Pod wieloma względami mamy ciężkie czasy. Wysokie ceny energii, paliwa, trudno dostępne niektóre artykuły, niespecjalnie komfortowe środowisko prawne. Siłą małych sklepów jest przede wszystkim integracja. Rozwój niezależnych sklepów małoformatowych jest uwarunkowany tym, czy będą one działały w systemach franczyzowych, grupach zakupowych lub spółdzielniach. Każda forma integracji jest dobra, ponieważ pozwala zmniejszać koszty stałe i zyskiwać lepszą pozycję negocjacyjną wobec producentów. Dzięki temu można uzyskać lepsze ceny zakupu towarów, które przekładają się na niższe ceny na półkach - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

- Działanie w systemach franczyzowych pozwala na poszerzenie wiedzy, którą ma właściciel sklepu na temat rynku, zachowań konkurencji oraz klientów z poziomu big data do poziomu lokalnego. Działanie sklepów we franczyzie pozwala na zapewnienie właścicielowi małej placówki wiedzy porównywalnej z wiedzą menadżera dużego marketu. Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania wiedzy często w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego, co jest całkowicie niedostępne dla kogoś, kto nie działa na przykład we franczyzie. Działanie pod wspólną marką, oprócz ewidentnych efektów, które wspierają rozwój marki danego sklepu, ułatwiają wspólną reklamę choćby w mediach ogólnopolskich - tłumaczy.

Czy inflacja wyhamuje?

- Inflacja w lutym wyniosła w Polsce 18,4 proc. procent. Jedyną pociechą może być to, że w dłuższej perspektywie wzrost cen oraz osłabienie siły zakupowej konsumentów prowadzą do wyhamowania inflacji. Jest to niestety najbardziej bolesna droga, ponieważ uderza w nas wszystkich jako konsumentów. To nasze oszczędności topnieją, to my musimy zastanawiać się przy półce sklepowej, czego tym razem nie wziąć albo czego wziąć mniej. Jakkolwiek z makroekonomicznego punktu widzenia jest to wiadomość w dłuższej perspektywie optymistyczna - mówi Maciej Ptaszyński.

Opracowano na podstawie fragmentu podcastu. Zapraszamy do wysłuchania całości materiału.

