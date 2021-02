Ptaszyński, PIH: Jak pandemia wpłynęła na handel i konsumentów?

4 marca 2020 roku odnotowano w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Kolejne miesiące przyniosły duże zmiany w funkcjonowaniu handlu i konsumentów. Co się zmieniło? – W dobie pandemii Polacy docenili niewielkie lokalne sklepy. Są one blisko domu, co sprzyja ograniczeniu przemieszczania się. Z reguły jest w nich mało osób i z racji niewielkiej powierzchni łatwo zadbać w nich o czystość i przestrzeganie zasad sanitarnych. Liczne badania potwierdziły, że klienci czują się w małych placówkach handlowych bezpiecznie – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.