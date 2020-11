Punkty odbioru zamówień IKEA pojawią się pod kolejnymi sklepami sieci Kaufland

– W obliczu pandemii staramy się zapewnić naszym klientom nie tylko dostęp do podstawowych produktów spożywczych czy higienicznych, ale także szereg usług, które cechuje oszczędność czasu, wygoda i bezpieczeństwo. Przykładem tego jest dostarczanie zakupów bezpośrednio do domu za pośrednictwem Everli czy też usługa Click&Collect umożliwiająca zdalną rezerwację produktów. Dzięki kooperacji z firmą IKEA stwarzamy naszym klientom kolejną możliwość – bezpieczny i wygodny odbiór zamówień dokonanych online w sklepie partnera przy okazji wizyty w naszym markecie. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie ucieszy zarówno klientów sklepu IKEA, jak i sieci Kaufland – komentuje Maja Szewczyk z Kaufland Polska.

Mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA działają obecnie przy siedmiu sklepach Kaufland. Ponieważ usługa spotkała się z pozytywnym odbiorem klientów, zostanie rozszerzona o kolejne lokalizacje. Na wybranych parkingach należy szukać wydzielonej przestrzeni z samochodem IKEA.

Uruchomione Mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA:

Chełm (Aleja 3-go Maja 20)

Leszno (Al. Konstytucji 3 Maja 9)

Łomża (Al. J. Piłsudskiego 33)

Nowy Sącz (ul. Bulwar Narwiku 22)

Stalowa Wola (ul. Komisji Edukacji Narodowej 47)

Suwałki (ul. Wierusza-Kowalskiego 2)

Wałbrzych (ul. Długa 4 B)





