Rekordowe upały w południowej Europie i chłodny początek brytyjskiego sezonu wegetacyjnego oznaczają więcej nieszczęść dla konsumentów owoców i warzyw w Wielkiej Brytanii - pisze "The Guardian".

Jeszcze więcej nieszczęść dla konsumentów owoców i warzyw w Wielkiej Brytanii; fot. shutterstock.com

Kryzys sałatkowy - niedobory owoców i warzyw

Brytyjscy kupujący zostali ostrzeżeni, że czekają ich większe niedobory owoców i warzyw, ponieważ temperatury w południowej Hiszpanii osiągają niespotykany dotąd wysoki poziom i trwa długotrwała susza, podczas gdy sezon wegetacyjny w Wielkiej Brytanii zaczyna się późno z powodu zimnej, pochmurnej pogody.

Świeże produkty uprawiane w Hiszpanii i eksportowane do Wielkiej Brytanii to: pomidory, papryka, ogórki, sałaty, brokuły i owoce cytrusowe.

Sieci handlowe borykają się z problemami w dostawach owoców i warzyw

W końcówce kwietnia sieć Sainsbury's ostrzegł przed niedoborami. Jej dyrektor generalny, Simon Roberts, powiedział, że nadal występują pewne problemy ze świeżymi produktami, takimi jak papryka.

Waitrose, należący do John Lewis Partnership, podał: "Ciężko pracujemy z naszymi dostawcami, aby przywrócić pełną gamę [papryki] z powrotem na nasze półki i spodziewamy się, że poziom zapasów ustabilizuje się w nadchodzących tygodniach, gdy przejdziemy do sezonu w Wielkiej Brytanii".

Morrisons ograniczył zakupy do dwóch czerwonych papryk, chociaż planuje znieść ograniczenia tak szynko jak to możliwe.

Kryzys sałatkowy 2023 w Wielkiej Brytanii

Półki działów owocowo-warzywnych w brytyjskich supermarketach miały duże braki w lutym, kiedy detaliści, w tym Tesco, Aldi, Lidl, Asda i Morrisons, racjonowali niektóre produkty, takie jak pomidory, papryka i ogórki. Niedobory spowodowały również gwałtowny wzrost cen świeżych owoców i warzyw.

Brytyjscy plantatorzy owoców i warzyw zmagają się z pogodą i rosnącymi kosztami

Wielu brytyjskich producentów sałatek opóźniło sadzenie owoców i warzyw, ponieważ zimna pogoda sprawiła, że ​​byli jeszcze bardziej zależni od energii do ogrzewania i oświetlenia szklarni, która znacząco podrożała.

To przesunęło rozpoczęcie zbiorów do połowy kwietnia, kiedy to krajowe uprawy zwykle zaczynały wypierać import z zagranicy, i spowodowało pewne niedobory w dostawach krajowych doprowadzając do luk na półkach w supermarketach.

