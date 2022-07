Puste półki w Biedronce. Związkowcy zdradzają, dlaczego brakuje towarów

W wielu sklepach Biedronki na terenie całego kraju brakuje towarów. W mediach społecznościowych przeczytać można o brakach kadrowych w centrach dystrybucyjnych, a nawet strajku pracowników dystrybucji. Sieć zaprzecza kłopotom. Swoje zdanie na ten temat ma także biedronkowa „Solidarność”.

Braki towarów w Biedronkach pierwszy raz pojawiły się z początkiem pandemii koronawirusa/ fot. Shutterstock

Łódź, Pomorze, okolice Warszawy, Warszawa – puste półki i ich zdjęcia obiegają internet od początku lipca. Klienci Biedronki denerwują się coraz bardziej, a sieć za pośrednictwem mediów społecznościowych tłumaczy się sytuacją geopolityczną. Zupełnie inaczej kłopoty z zatowarowaniem sklepów widzą związki zawodowe oraz pracownicy sieci.

Mam pytanie, czemu w Łodzi takie pustki na półkach, pracownicy mówią, że nie dostają towaru z centrali, co się dzieje?

Co się dzieje w Biedronce przy ul. Długiej 3 w Zduńskiej Woli? Na półkach brakuje towarów. Byłam wczoraj na zakupach, półki świecą pustkami. Dowiedziałam się od ekspedientki, że zmienił się właściciel i z powodu sporu, nie jest dostarczany towar do tej właśnie Biedronki. Ludzie kupują, a dostaw brak. Mogę prosić o jakieś wyjaśnienie tej sytuacji?

W Biedronce w Łodzi na Bartoka i innych to samo... Połowy rzeczy nie ma. Brak pieczarek, papryki, ogórków, cebuli, drożdży, Domestosa, sera sałatkowego, serka typu Almette, ciastek bonitki, płynu do spryskiwaczy i wielu innych... Tak jest już któryś tydzień z rzędu i pracownicy twierdzą, że to problemy z magazynami. Żenada