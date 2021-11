PwC: customer experience z coraz większym znaczeniem w e-commerce

- Ostatnie 1,5 roku bardzo szybkiego rozwoju w kanałach e-commerce’owych pokazało, jak dużego znaczenia nabiera customer experience. Co to w praktyce znaczy? Jest to umiejętność zapewnienia doskonałego procesu zakupowego - począwszy od wyboru produktów, poprzez zamówienie, płatności, dostawę i obsługę posprzedażową - mówił podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu Maciej Kroenke, partner PwC Polska.

Maciej Kroenke, partner PwC Polska

Doskonały customer experience, czyli jaki? - Wbrew powszechnemu podejściu, tu wcale nie chodzi o budowanie dodatkowych funkcjonalności powiązanych np. z rozszerzoną rzeczywistością, choć może to oczywiście wzbogacać ten proces. Chodzi o to, żeby było jasno, klarownie, szybko, bezbłędnie i najchętniej z lekkim uśmiechem czy żartem, który trafia szczególnie do młodszego pokolenia - uważa ekspert.

Budowanie customer experience w e-commerce

Ciekawość i pokora to najlepsze sposoby zrozumienia tego, co się dzieje na całej ścieżce zakupowej

Budowanie customer experience to zadanie, przed którym stoi wiele firm.

- To przede wszystkim umiejętność słuchania, analizowania. Ale też zrozumienia, jakie potrzeby pokazać poszczególnym klientom na każdym etapie procesu zakupowego, czyli umiejętność ich „wyłapywania” i adresowania. Dlaczego jest to trudne? Bo wymaga pokory. To klient ma być tym, który opowiada o swoich doznaniach. Ciekawość połączona z pokorą badacza to najlepsze sposoby zrozumienia tego, co się dzieje na całej ścieżce zakupowej. Potem następuje element procesu kreatywnego , podczas którego firma stara się wymyślić, w jaki sposób można zaadresować każdy z punktów zachwytu czy bólu w taki sposób, żeby całe doświadczenie było jak najprzyjemniejsze i jednocześnie optymalizowało procesy ze strony dostawcy.