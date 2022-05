Pyszne.pl z nową kampanią reklamową. Jej twarzą została Katy Perry

Pyszne.pl przygotowało na polski rynek reklamę telewizyjną z udziałem światowej gwiazdy pop – Katy Perry, która w swoim stylu dzieli się z odbiorcami radością z zamawiania posiłków z dowozem.

Katy Perry reklamuje platformę Pyszne.pl/ fot.YouTube.com

Pyszne.pl wprowadza nową kampanię reklamową „Czy ktoś powiedział” (ang. „Did Somebody Say”), której głównym motywem jest radość, jaką odczuwamy, gdy pada sugestia, by zamówić coś do jedzenia.

To kontynuacja kampanii z udziałem Snoop Dogga, prowadzonej dotąd w Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie, gdzie charakterystyczne, łatwe do zapamiętania hasło „Did Somebody Say” zagościło już w języku potocznym i zdobyło szereg wyróżnień marketingowych. Teraz ta formuła trafia na wszystkie rynki, na których działa Just Eat Takeaway.com, spółka macierzysta Pyszne.pl.

