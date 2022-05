Q-commerce, dark stores i eco wśród trendów na rynku handlowym

Rynek handlowy w Polsce szybko reaguje na potrzeby konsumentów. Wśród trendów rozwijających się w I kwartale 2022 r. znalazły się m.in. outlety oraz rozwiązania wspierające samoobsługowe zakupy lub z szybką dostawą do domu.

Autor: oprac. JS

Data: 04-05-2022, 12:30

Rynek handlowy w Polsce szybko reaguje na potrzeby konsumentów – przegląd trendów w I kwartale 2022 r. / fot. PAP/Albert Zawada

Outlety zyskują na popularności

- Zmiany w globalnej i polskiej sytuacji gospodarczo-społecznej znalazły swoje odwzorowanie również w zachowaniu konsumentów. Wraz z rosnącą inflacją i rozwojem działań wojennych w Ukrainie zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie podstawowymi produktami i tańszymi możliwościami zakupowymi. Stąd na popularności zyskują outlety, a wysoką pozycję utrzymują także dyskonty i sklepy typu value retailers – mówi Anna Wysocka, dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych w JLL.

- Z drugiej strony, mimo wymagających warunków, sprzedaż detaliczna odnotowała wyraźny wzrost, a polski rynek utrzymuje zainteresowanie ze strony międzynarodowych marek – dodaje.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Q-commerce, dark stores i eco wśród trendów

Wśród trendów na popularności w segmencie spożywczym zyskały nie tylko strefy outletowe w supermarketach, m.in. w sieci Carrefour, ale też rozwiązania wspierające samoobsługowe zakupy lub z szybką dostawą do domu czyli quick-commerce. Tutaj wspomnieć można takie koncepty jak Żabka Nano, czyli bezobsługowy sklep shop-in-shop, wspierany przez sztuczną inteligencję, czy testowy dark store Delio tej marki.

- To z pewnością bardzo perspektywiczny kierunek, gdyż polscy konsumenci są wyjątkowo otwarci na tego rodzaju rozwiązania. Z badań ARC Rynek Opinie wynika, że 88% rodaków mogłoby robić zakupy w sklepach w pełni samoobsługowych, a 64% deklaruje zainteresowanie dostawą produktów spożywczych w ciągu 15 minut – podsumowuje Anna Wysocka.

Swoją popularność utrzymuje też trend eko, w tym oferowanie ekologicznych opakowań, zrównoważonej produkcji czy oferty handlowej, a wśród nich koncepty z obszaru tzw. zamkniętego obiegu np. VIVE Profit, Re_Store czy Ubrania do Oddania. Nowy format tego ostatniego Butiki Cyrkularne z ofertą odzieży używanej w centrach handlowych ruszył m. in. w Galerii Katowickiej w Katowicach, Galerii Mokotów w Warszawie, Wroclavia we Wrocławiu oraz w Wars Sawa Junior w Warszawie. Tego typu ofertę wprowadzają też marki międzynarodowe, jak Levi’s czy sieć COS.

Parki handlowe wciąż na fali

W I kw. 2022 r. przybyło tylko 55 400 mkw. powierzchni handlowej.

- Większość aktywności deweloperów dotyczy mniejszych miast, chociaż główne aglomeracje nadal cieszą się zainteresowaniem inwestorów dzięki wysokiej sile nabywczej mieszkańców – mówi Joanna Tomczyk, starszy analityk w Dziale Badań Rynku i Doradztwa w JLL. W budowie pozostaje obecnie 424 000 mkw., z czego 55% stanowią parki handlowe.

Dwie gigantyczne transakcje na rynku

- Już po pierwszym kwartale roku wolumen transakcji w nieruchomości handlowe zbliża się do 700 milionów EUR, dając drugi najlepszy wynik w historii polskiego rynku inwestycyjnego. To głównie zasługa dwóch dużych i złożonych transakcji JV związanych ze zmianą struktury spółki EPP po jej wycofaniu się z giełdy w Johannesburgu i Luksemburgu – mówi Agnieszka Kołat, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych w JLL.

Po przejęciu przez Redefine Properties EPP utworzyło dwie spółki joint venture, w których sprzedało po około 50% udziałów. W skład Horse JV weszło 9 centrów handlowych M1 oraz 2 parki handlowe, podczas gdy Community Properties JV objęło 11 centrów handlowych i 3 nieruchomości biurowe.

- Zainteresowanie inwestorów w dalszym ciągu skupione jest na parkach handlowych i centrach convenience. Już w pierwszych trzech miesiącach roku byliśmy świadkami kilku ciekawych transakcji, m.in. przejęcia parku handlowego Młyn we Wrocławiu przez litewskiego inwestora Lords LB Asset Management czy zakupu parku handlowego Stary Dworzec w Bolesławcu przez prywatnego inwestora. Zgodnie z przewidywaniami, stopy kapitalizacji dla najlepszych parków handlowych w pierwszym kwartale 2022 uległy kompresji i kształtują się na poziomie około 6,50% - 6,75%” – podsumowuje Agnieszka Kołat.