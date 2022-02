Quebonafide, Mata, Ekipa Friza. Jak młodzieżowi idole nakręcają sprzedaż?

Współpraca z influencerami czy idolami przekłada się na bardzo realne i liczalne wyniki sprzedażowe - z Pawłem Jaroszyńskim, CEO Agencji Pitted Cherries, Head of Social Media rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 11-02-2022, 14:26

Jak młodzieżowi idole nakręcają sprzedaż? Fot za You Tube.

Oto kolejny wywiad z autorskiego cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf”, dotyczącego szeroko rozumianego rynku żywności.

Herbata matcha od Quebonafide

Olimpia Wolf: Mata współpracuje z McDonald's, Ekipa Friza z firmą Koral, a teraz Quebonafide i Forxst wchodzą z herbatą matcha do Lidla. Jak Pan ocenia współpracę marek ze znanymi osobami, lubianymi przez młode osoby?

Paweł Jaroszyński: Jeśli firmie zależy na dotarciu i przekonaniu do swojej marki młodszą grupę docelową, to takie współprace jak najbardziej mają sens. Nikt tak skutecznie nie zachęci młodzieży do zakupu jak jej idole. Po sukcesie akcji z Ekipą do wszystkich nas dotarło, że współprace z influencerami to nie tylko działania wizerunkowe, ale przekładające się na bardzo realne i liczalne wyniki sprzedażowe. Kluczem do sukcesu jest tutaj dobranie odpowiedniego influencera, który będzie pasował do danego produktu, a jego udział w akcji zostanie pozytywnie odebrany. Moim zdaniem ten trend będzie się rozwijał, ponieważ firmy z branży spożywczej, zobaczyły, że to naprawdę działa, a największe marki wytyczyły już ścieżkę, którą będą podążały mniejsze. Tego typu akcje marketingowe oceniam bardzo pozytywnie. Sami często proponujemy je naszym klientom.

Jakie korzyści będą mieli Lidl i muzycy?

Takie działania są korzystne dla obu stron. Lidl poprawi wizerunek i zwiększy sprzedaż wśród młodszej grupy docelowej, a muzycy, oprócz wynagrodzenia finansowego, które jest oczywistością, będą mogli pochwalić się sygnowanymi przez swoje twarze produktami. Jest to na pewno swego rodzaju lans i prestiż.

Influencerzy i idole czasem popełniają błędy. Co wtedy?

Na co trzeba uważać podczas takich relacji?

Nie da się tutaj wypracować działającej zawsze i u każdego recepty. Współpraca z influencerami to działania z żywymi ludźmi, którzy mogą popełniać błędy, np. złamać prawo i zostać za to publicznie napiętnowani. Ryzyko istnieje i jest tym większe, z im bardziej "kontrowersyjną" postacią mamy współpracować. Choć z drugiej strony - Pani Beata Kozidrak nie jest postrzegana jako postać kontrowersyjna, a mimo wszystko złamała prawo i Coca Cola zdecydowała się od niej odciąć. Można próbować minimalizować ryzyko i w umowie z influencerem zawierać stosowane kary finansowe za tego typu "wybryki" podczas współpracy. To spowoduje, że dany influencer będzie "bardziej się pilnował". A jeśli już coś takiego się wydarzy, wtedy można wdrożyć działania antykryzysowe - np. oświadczenie do mediów, w którym przedstawimy nasze stanowisko jako firmy współpracującej z influencerem. Nie zawsze jest to jednak konieczne i osobiście nie doradzałem firmie McDonald's podejmowania takich działań podczas "sytuacji" z Matą. Paradoksalnie może to oczywiście zadziałać na naszą korzyść - np. zwiększyć zasięg danej akcji.

