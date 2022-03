strefa premium

Quo vadis konsumencie, shopperze, biznesie? Co zmieni wojna?

Rosyjska agresja skierowana przeciwko Ukrainie, tuż za naszą wschodnią granicą, i związane z nią zmiany każą znów stawiać fundamentalne pytania – quo vadis konsumencie, shopperze, biznesie? Odpowiedzi szukają z nami Urszula Dziekańska, Shopper Insight Manager IQS oraz Michał Rogowski, Chief Commercial Officer, członek zarządu IQS.

Autor: Urszula Dziekańska/Michał Rogowski IQS

Data: 30-03-2022, 20:43

Urszula Dziekańska, Shopper Insight Manager IQS oraz Michał Rogowski, Chief Commercial Officer, członek zarządu IQS zastanawiają się co przyniesie wojna Rosji z Ukrainą - pod kątem konsumpcji/fot. shutterstock

Chyba każdy z nas chciałby wiedzieć co się wydarzy za tydzień, miesiąc, rok, jak zmieni się nasz świat i jak w obliczu tego zmieni się konsument. Pandemia pokazała, że przewidywanie przyszłości nie należy do łatwych zadań. Zwłaszcza, że największym obszarem, w którym zaszła realna zmiana, był rynek pracy. Nowe zjawiska jak big resignation, duża rotacja pracowników, niechęć do powrotu do biur i nacisk co najmniej na podejście hybrydowe to tylko parę konsekwencji pandemii. Pewnie podróżowanie już nigdy nie będzie takie samo, a producenci napojów alkoholowych i przekąsek do dziś liczą zyski. Co zatem przyniesie wojna Rosji z Ukrainą?

Co zmieni wojna?

Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, bo sama wojna to tylko jeden czynnik, ale zmiennych, mniej lub bardziej powiązanych z tym konfliktem, jest dużo więcej: Polski Ład i jego nieudane początki (czyli nowa „typologia” ludzi zamożnych, nowe obciążenia podatkowe, niełatwe do uchwycenia finalne wartości pensji netto), inflacja, rosnące odsetki kredytów, zmniejszający się dochód do dyspozycji przeciętnego gospodarstwa, a w konsekwencji – mniejsza skłonność do konsumpcji.