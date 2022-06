Rabaty na paliwo PKN Orlen. Jak je zdobyć?

Autor: PAP

Data: 25-06-2022, 09:53

PKN Orlen wprowadza promocję dla klientów programu lojalnościowego VITAY; przewiduje ona trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde, ze zniżką 30 groszy na litrze w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen: Zniżki cen paliw o 30 gr na litrze. Co trzeba zrobić? fot. shutterstock

Promocja na paliwo. Jak skorzystać?

Jak podkreślił na konferencji prasowej w Krakowie Obajtek, użytkownicy aplikacji VITAY będą mogli skorzystać z promocji już od poniedziałku 27 czerwca, zaś właściciele kart VITAY będą mogli z niej korzystać od 1 lipca.

Prezes PKN Orlen zaznaczył, że obniżka będzie większa dla klientów programu VITAY, posiadających jednocześnie kartę dużej rodziny - wtedy obniżka w ramach promocji będzie wynosić 40 groszy na litrze.

Obajtek zaznaczył, że w każdym przypadku promocja obejmuje do trzech tankowań na stacjach PKN Orlen, do 50 litrów paliwa każde, oraz obowiązuje do końca wakacji.

"Sytuacja wojenna powoduje bardzo wysokie baryłki ropy. Cała Europa ma z tym problem, my również mamy z tym problem" - mówił Obajtek, dodając, że do tych problemów dochodzi jeszcze np. transport morski ropy, który zdrożał o 110 proc. "To są skutki wojny, za które my nie odpowiadamy. Możemy jedynie z nimi walczyć" - zaznaczył prezes Orlenu.

Paliwa w Polsce najtańsze w Europie?

Jak podkreślał, "wraz z polskim rządem staramy się, aby paliwa w Polsce były jednymi z najtańszych w Europie". Przypomniał, że rząd obniżył akcyzę na paliwa, a PKN Orlen różnymi działaniami starał się utrzymać ceny. Dodał jednak, że ceny w efekcie tych działań "nie są zadowalające", dlatego Orlen wprowadza wakacyjną promocję na paliwa dla użytkowników swojego programu lojalnościowego.