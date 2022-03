Rafał Brzoska nie chce współpracy z Rosją. "Trudna i konieczna decyzja"

Rafał Brzoska poinformował, że zarząd Inpost nie będzie kupował usług i towarów firm rosyjskich i białoruskich, a także innych spółek, w których akcjonariacie jest kapitał tych krajów.

Autor: AW

Data: 28-02-2022, 14:39

InPost Rafała Brzoski nie będzie kupował usług i towarów z Rosji i Białorusi. fot. PTWP

InPost rezygnuje ze współpracy z Rosją

Zarząd Inpost podjął trudną i konieczną decyzję o nie kupowania usług/towarów firm rosyjskich i białoruskich, ale też od firm,w których akcjonariacie jest kapitał tych krajów.Proszę kolegów z org. pracod. @PracodawcyRP , #PRB, @ptg_pl ,@LewiatanTweets,@BCCorg o wsparcie idei! pic.twitter.com/Eek5ELKMBb — Rafał Brzoska (@RBrzoska) February 28, 2022

W 2021 roku InPost dostarczył 517,6 ml paczek, w tym 424,3 mln w Polsce. Spółka ma ponad 20,4 tys. paczkomatów, wśród nich większość – 16,4 tys. w Polsce.

Rafał Brzoska i InPost pomagają Ukrainie

Rafał Brzoska zaapelował w mediach społecznościowych, aby zgłaszały się do niego osoby, które organizują zbiórki darów na rzecz Ukrainy, ale mają kłopoty z ich transportem na wschód kraju. „Oddajemy się do dyspozycji z naszą flotą transportową” – napisał.

„Kochani odpalamy jako InPost dodatkową akcję. Widzimy, że w wielu miejscach w kraju organizowane są zbiórki żywności i odzieży i innych potrzebnych materiałów dla przybywających uchodźców z Ukrainy. Problemem jest transport z miejsc zbiórek na wschód Polski. Oddajemy się do dyspozycji z naszą flotą transportową by taki transport zapewnić -piszcie do mnie na DM” – zaapelował za pośrednictwem serwisu LinkedIn oraz Twittera.