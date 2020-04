Rafał Krauze, Territory Influence: już czas, by producenci i sklepy mocniej zainteresowały się tematem marek dla kobiet

- Z cała pewnością konsumenci, niezależnie od płci, zmieniają swoje zwyczaje zakupowe w miarę nabywania doświadczenia. Jednak u mężczyzn i u kobiet odbywa się to w różny sposób. Myślę, że nadszedł moment, gdy marki powinny odnieść się do zmian ról społecznych, co wynika z dokonujących się przeobrażeń kulturowych, społecznych oraz religijnych. Polska kobieta ma do perfekcji opanowaną umiejętność radzenia sobie z zarządzaniem i przedsiębiorczością, co było warunkowane przez lata systemem społeczno-gospodarczym. Umęczona „Matka Polka” nie tylko nie jest przykrą reminiscencją przemijającego patriarchatu, ale świadectwem zaradności i zdolności radzenia sobie nawet w skrajnie trudnych warunkach – mówi Rafał Krauze.

- Co więcej, jak pokazują badania, kobiety zaczynają wręcz przejmować rolę głowy rodziny, zastępując mężczyznę w podejmowaniu decyzji, również w kontekście zarządzania budżetem domowym. Ok. 91 proc. kobiet podejmuje kluczowe decyzje dotyczące inwestycji w dom, a 60 proc. zmiany samochodu – choć należy zauważyć, że już samego wyboru w tej kategorii mężczyźni wypuścić z rąk nie chcą - dodaje.

Podkreśla, że ważnym argumentem za tym, aby producenci dostrzegli wreszcie potencjał marek dla kobiet są rosnące zarobki kobiet.

- Według szacunków Boston ConsultingGroup, już w 2028 roku kobiety w USA będą średnio zarabiały więcej niż mężczyźni, a ich siła nabywcza za 5 lat wyniesie ok. 28 bilionów dolarów. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, czy powinniśmy wsiąść do tego pociągu? Dla marek z branży spożywczej, to doskonały moment, by przyjrzeć się temu trendowi i zastanowić, jakie ma to znaczenie dla posiadanych kategorii, porfolio produktowego, a wreszcie komunikacji, a nawet działań marketingowych. Czy to ma aż tak duże znaczenie? Owszem. Na zachodzie od lat 90’ wydestylowano gender marketing tj. marketing zorientowany na płeć, który może być skuteczną strategią dla pozyskania i lojalizowania konsumentów – podkreśla Rafał Krauze.

- Nawet z ta wiedzą, niektórzy zaczną przekonywać mnie, że nie ma żadnego naukowego uzasadnienia, aby dywersyfikować produkty spożywcze z przeznaczeniem dla kobiet i dla mężczyzn. Czy warto więc walczyć o serce kobiet? Czy są jakieś elementy wystające z obrysu tej historii, którymi można się podeprzeć z punku widzenia strategii przedsiębiorstwa? Oczywiście, że tak i to w kilku wymiarach, oczywiście mając w tyle głowy, że nie chcemy skończyć w oparach absurdu - dodaje.