Rafał Mundry zwraca uwagę, że bardzo mocno podrożały podstawowe produkty z wielkanocnej święconki. Ceny jaj w ciągu roku wzrosły o 35 proc., mąki – o 33 proc., wędliny – o 25 proc.

- To produkty z pierwszej dziesiątki najmocniej drożejących produktów z ostatnich miesięcy. Oczywiście, mamy informację o szybciej rosnących pensjach, ale one nie dorównują tej inflacji! - dodaje ekonomista.

- Nie wydaje mi się, żeby Polacy zrezygnowali z zakupu podstawowych produktów do koszyczka wielkanocnego. Kupią je, ale znacznie mniej. Święconka będzie jeszcze „na bogato”, bo tych produktów nie wkładamy tam aż tak dużo. Za to wielkanocny stół na pewno będzie skromniej zastawiony i to będzie już mocno widoczne - komentuje świąteczne zakupy Polaków Rafał Mundry.