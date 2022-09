Ranking dark store’ów: Który sklep zajmuje pierwsze miejsce?

Autor: oprac. OW

Data: 07-09-2022, 11:49

Drugie w historii zestawienie przygotowane przez ekspertów ASM Sales Force Agency przyniosło zmiany w porównaniu cen produktów analizowanych w koszyku zakupowym w różnych kanałach sprzedaży.

Ranking dark store’ów, fot. shutterstock

Zmiany w najnowszym rankingu sklepów magazynowych dark store

Zakupy z Jush! wyprzedziły Lisek APP, a BOLT Market zmienia pozycję z trzeciej na czwartą. Jego miejsce na podium zajmuje aplikacja Biek, która dołączyła do autorskiego zestawienia przygotowanego przez ASM Sales Force Agency. Takie są wyniki najnowszego badania usług szybkich dostaw zakupów do domu. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali 11 czynników, a wśród nich dostęp do aplikacji, warunki dostawy, dostępność produktów czy obsługę klienta. Najwięcej punktów (38) zyskały zakupy z Jush!, Lisek APP zdobył 34,67 punktów, podium z wynikiem 27,33 zamyka debiutująca w zestawieniu usługa Biek, a tuż za nim z wynikiem 26 punktów znalazł się BOLT Market.

Drugie w historii zestawienie przygotowane przez ekspertów ASM Sales Force Agency przyniosło zmiany w porównaniu cen produktów analizowanych w koszyku zakupowym w różnych kanałach sprzedaży. Obecnie, to właśnie zakupy w sklepach typu dark store są najdroższe, przewyższając cenę koszyka zakupowego w e-grocery o 4% oraz w sieci sklepów tradycyjnych o 20%.

W poprzednim zestawieniu zakupy w dark store były droższe od sklepów tradycyjnych o 11% oraz tańsze od zakupów w sklepach internetowych o 6,5%. Niewątpliwie wpływ na tego typu zmiany cen ma obecny, coraz wyższy poziom inflacji, w tym rosnące koszty transportu. Choć dostawy do klientów realizowane są głównie z wykorzystaniem jednośladów: rowerów, e-bike’ów lub hulajnóg, to dostarczenie produktów do magazynów odbywa się w tradycyjny sposób, co nie pozwala bardziej ograniczyć kosztów transportu.

Ranking dark store’ów

Polacy chętnie zamawiają zakupy do domu, doceniając wygodę i krótki czas dostawy, zwłaszcza, gdy w danym momencie nie mogą opuścić domu, np. ze względu na opiekę nad dziećmi lub pilne zadania służbowe.

Z przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency badania wynika, że najkrótszy deklarowany czas dostawy mają Lisek APP oraz Biek – 15 minut. W obu aplikacjach można śledzić czas dostawy na bieżąco. W przypadku usługi Jush! wartość ta waha się od 15 do 20 minut, natomiast Bolt Market deklaruje dostawę w czasie 20-30 minut.

Porównanie cen

Okazuje się, że pod względem cen dark store’y, które w pierwszym zestawieniu były tańsze od zakupów w sklepach internetowych, obecnie są najdroższym spośród analizowanych kanałów sprzedaży. Analiza 10 grup produktowych pokazała, że 7 z nich było najdroższych właśnie w dark store’ach. Znalazły się wśród nich: mięso, wędliny i ryby, mrożonki, napoje, produkty tłuszczowe, słodycze, produkty sypie i dodatki. Trzy najdroższe grupy produktów stwierdzono w sklepach internetowych (chemia domowa i kosmetyki, nabiał oraz używki i alkohol), natomiast w sieci sklepów tradycyjnych 8 grup analizowanych produktów było najtańszych.

Terminy zamówień

Zakupy w sklepach magazynowych typu dark store można realizować w różnych przedziałach czasowych, przez 7 dni w tygodniu. Najwcześniej zamówienia można składać w Jush!, bo od godziny 7.00, najpóźniej zakupy przywiezie Bolt Market oraz Lisek APP – w piątek i sobotę do 1.00 w nocy. W BOLT Market zamówienia można składać przez 107 godzin w tygodniu. Jush! deklaruje dostępność na poziomie 112 lub nawet 115 godzin tygodniowo (w zależności od miasta), Lisek APP od 105 do 114 godzin, a w Biek zamówienia można składać przez 101,5 godziny w tygodniu.

W porównaniu do pierwszego, czerwcowego zestawienia tylko dwie na cztery analizowanego usługi oferują dostawę za 0 zł po spełnieniu określonych warunków. Poprzednio darmowa dostawa była dostępna u trzech dostawców. Obecnie trzeba zamówić zakupy za 70 zł, by za darmo dostarczył je Lisek APP oraz za 35 zł by za darmo dowiózł je Jush! W Biek bezpłatnie dostarczane jest tylko pierwsze zamówienie oraz kolejne, przy wykorzystaniu kuponów „bezpłatna dostawa za każdego poleconego znajomego”. Najdroższą dostawę oferuje Biek. Za zakupy na poziomie 30-35 zł, za dowóz trzeba zapłacić 12,99 zł, u innych dostawców za tego typu zakupy – mniej więcej połowę tej kwoty.

Jak działają aplikacje?

Ponieważ w procesie zamówień lub w trakcie ich realizacji mogą zdarzyć się błędy lub braki produktów, eksperci ASM Sales Force Agency zwrócili uwagę na sposób działania aplikacji oraz możliwości wyjaśnienia spornych kwestii z obsługą klienta. Jush! oferuje bardzo intuicyjną aplikację, nie napotkano żadnych problemów, a na wysłane zapytanie bardzo szybko uzyskano odpowiedzi. W Bolt Market można szybko rozwiązać sprawę, o ile korzysta się z aplikacji. Przy kontakcie mailowym dużym utrudnieniem jest nieznajomość nr zamówienia, które nie jest podane w mailu potwierdzającym. W Lisku czas odpowiedzi na zgłoszenie jest zróżnicowany, prawdopodobnie zależy od liczby zgłoszeń. W Biek nie ma danych kontaktowych do punktu odsługującego zamówienie, w przypadku chęci kontaktu można skorzystać z BOK Glovo, jednak tematy do zadawania pytań są ograniczone.

Największą dostępność na terenie Warszawy, bo we wszystkich 18 dzielnicach deklarował Bolt Market. Jush! obsługuje około 70% terenu Warszawy, w pozostałych miastach około 50%. Lisek APP obsługuje 14 dzielnic Warszawy, w pozostałych miastach jego zasięg jest większy niż Jush! Z uwagi na ograniczony zasięg działania, usług Biek nie udało się sprawdzić w Warszawie, a BOLT Market w Krakowie i Poznaniu.

Badanie przeprowadzono w następujący sposób: analitycy ASM Sales Force Agency wybrali 11 kategorii, w ramach których oceniano poziom oferowanej usługi. W każdej z nich można było zdobyć maksymalnie 4 punkty. Analizowano: dostęp do aplikacji, dostęp do usługi, warunki dostawy, godziny otwarcia sklepów, sposoby rozliczenia płatności, opcje rabatów, formę podsumowania zakupów, przebieg realizacji zmówienia, dostępność produktów, dostępność grup produktowych oraz kontakt z Biurami Obsługi Klienta.

