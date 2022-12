Krótsze godziny otwarcia w wigilię i sylwestra czekają na wszystkich tych, którzy zamierzają w tym roku zrobić w te dni zakupy w Biedronce. Przed świętami sklepy jednak będą otarte dłużej. W jakich godzinach zrobimy zakupy?

Jakie są godziny otwarcia sklepów Biedronka w święta i sylwestra? | fot. Shutterstock

"Sieć Biedronka zaprasza klientów na przedświąteczne i sylwestrowe zakupy w wygodnych godzinach otwarcia sklepów, dzięki którym nawet zapominalscy będą mogli kupić produkty potrzebne do przygotowania tradycyjnych wigilijnych potraw lub imprezowych przekąsek" - poinformowała Biedronka w komunikacie.

CZYTAJ TAKŻE: Które sklepy będą otwarte w święta i w Sylwestra?

Godziny otwarcia sklepów Biedronka w święta i sylwestra

W okresie świąt i nowego roku sklepy sieci Biedronka będą miały wydłużone godziny otwarcia, ale z kolei 24 i 31 grudnia - krótsze.

W dni poprzedzające wigilię i sylwestra będzie w niemal 2200 z 3300 Biedronek można zrobić zakupy do godz. 23:00 lub nawet dłużej. Szczegółowa rozpiskę można znaleźć w wyszukiwarce na stronie internetowej sieci.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jak będzie otwarta Żabka w święta i Nowy Rok?

W wigilię 2022 sklepy sieci Biedronka będą natomiast otwarte do godz. 13:00. Przed nowym rokiem zakupy będzie też można zrobić w sylwestra, dla klientów tego dnia sklepy będą otwarte do godz. 19:00.

Biedronka zamknięta 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia

Biedronka zapowiedziała również, że 25 i 26 grudnia (niedziela i poniedziałek), a także 1 stycznia 2023 roku (niedziela) wszystkie sklepy sieci będą dla klientów zamknięte.

Nie tylko Biedronka czynna dłużej przed świętami

Biedronka to nie jedyna sieć, która zważywszy na krótsze godziny otwarcia sklepów w wigilię wydłuża czas otwarcia w pozostałe dni przed świętami. Od 17 do 23 grudnia wszystkie hipermarkety Carrefour będą otwarte do godziny 23:00. W przypadku supermarketów, decyzja dotycząca godzin otwarcia w wybranym sklepie będzie podejmowana indywidualnie.

W grudniu sklepy Kaufland standardowo są czynne dla klientów w godz. 6-22, ale w siedemnastu marketach we Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie oraz Warszawie obowiązują wydłużone godziny otwarcia. W tych placówkach klienci mogą robić zakupy do godz. 23.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl