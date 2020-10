Reklama Biedronki zaskarżona do Komisji Etyki Reklamy

W reklamie przedstawiono rodzinę, która przychodzi z psem na zakupy i zostawia psa pod sklepem.

- Promowanie okropnych zachowań konsumentów. Ludzie wchodzą do sklepu. Potem wychodzą i pies czekający podbiega do nich. To jest niezgodne z prawem i nieodpowiedzialne – nie można psa zostawiać samego przed sklepem, aby czekał bez opieki. Takie reklamy pokazują szkodliwe zachowania, promują je. Pies bez opieki pod sklepem może być zaatakowany przez innego psa, ukradziony, może się bać, może mieć stres – nigdy nie wolno pozostawić tak zwierzęcia samego - czytamy w skardze.

Skarżony czyli właściciel sieci Biedronka złożył pisemną odpowiedź.

