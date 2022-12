Reklamy świąteczne bawią, śmieszą, wzruszają, czasem irytują i wkurzają. Jakie by nie były, wzbudzają w nas przeróżne emocje i ciężko obok nich przejść obojętnie. Z okazji zbliżających się świąt przedstawiamy subiektywny przegląd świątecznych reklam z ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat.

Z okazji zbliżających się świąt zapraszamy na subiektywny przegląd świątecznych reklam / fot. shutterstock

Mikołaj pije Coca–Colę?

Od blisko 20. lat co roku w grudniu przez Polskę i cały świat przejeżdża świąteczna ciężarówka wypełniona Coca-Colą, którą kieruje sam Święty Mikołaj. Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej kultowych reklam, bez której wielu nie wyobraża sobie świąt niczym bez Kevina McCallistera i jego przygód. Zanim jednak ciężarówka wyruszyła w trasę zapowiadającą Boże Narodzenie, Coca-Colą w świątecznych reklamach raczyły się misie polarne. W ostatnich latach marka podobnie jak wiele innych brandów postawiła na wzruszenia, niemniej charakterystyczna ciężarówka nie zboczyła z trasy i rozpędzona mknie dalej.

… a może Pepsi?

Zanim PepsiCo, producent Pepsi, do swojej reklamy zaprosił topowych polskich influencerów, stawiał na inne kreatywne rozwiązania w swoich świątecznych kampaniach. Jedną z nich była samotna podróż butelki Pepsi przez zasypane śniegiem drogi. Owa butelka wracała do domu na święta, a właściwie na świąteczny stół, bo przecież "jak świętować, to tylko z Pepsi".

Z kolei w innej reklamie Pepsi zmęczony Mikołaj, zapewne jeżdżeniem ciężarówką w reklamie innego napoju, odpoczywa na wakacjach i to właśnie napój w niebieskiej, a nie czerwonej puszce wybiera do picia. Tą reklamą Pepsi wbiło szpileczkę konkurentowi. A wy w którym teamie jesteście i którą colę wybieracie na świąteczny stół?

Pizza wśród 12 wigilijnych potraw

Pizza na wigilijnym stole? Z pewnością taka propozycja wśród 12 świątecznych potraw ucieszyłaby niejednego niejadka, który woli pizzę od ryby, pierogów czy kapusty z grzybami. Na szalony pomysł oferowania pizzy na święta w latach 90. wpadła Pizza Hut, która zadebiutowała w Polsce w 1993 roku lokalem we Wrocławiu. Rok później było już 7 restauracji z szyldem amerykańskiego koncernu w kraju nad Wisłą. W porównaniu do dzisiaj, pizza była wówczas rzadkością. Zatem nie ma co się dziwić, że niektórych takowa oferta na świąteczną kolację mogła oczarować. Jakby tego było mało, sieć do każdej zamówionej pizzy w prezencie dodawała Torcik Wedlowski. Propozycja na święta niemalże niemoralna. Skusilibyście się?

Przegryź uszka z Mikołajem

Henio i Krysia to wieloletni bohaterowie reklam sieci sklepów Tesco. Para w zależności od okazji, a takową z pewnością były przygotowania do świąt, reklamowała bieżącą ofertę sklepu. Lekko gapowaty Henio zawsze trafiał swoim zachowaniem i tekstami w punkt. I tak np. podczas grillowania na prośbę Krysi, by przewrócił jedzenie na drugą stronę, przekręcał, ale sam siebie na leżaku na drugi boczek. Innym razem z okazji świąt proponował ukochanej przegryźć uszka, czym wystraszył z kuchni samego Mikołaja. Niestety para w 2014 roku zniknęła z reklam Tesco. Ciekawe, gdzie obecnie Henio i Krysia robią zakupy?

Kawa z Mikołajem

Co trzeba zrobić, aby odwiedził nas Mikołaj w domu? Z pewnością być grzecznym przez cały rok, a przy okazji zaopatrzyć się w dobrą kawę przed świętami. Na taki pomysł wpadli producenci kawy Jacobs, którzy przy dźwiękach jednego ze świątecznych szlagierów muzycznych „Let it snow” Franka Sinatry zaprosili Mikołaja w swoje progi. Jak możecie się domyślić, Mikołaj skusił się na kawę, a może bardziej na prezenty, które producent kawy przygotował w świątecznej ofercie. Otóż, wówczas, a było to w 2007 roku, Jacobs sprzedawał kawy z dodatkami takimi jak np. specjalna łyżeczka do kawy lub gustowna puszka na kawę.

Świąteczne wzruszenie Allegro z czekoladami Milki

Ostatnie lata to zdecydowana zmiana kreatywności wśród twórców reklamy i trafianie prosto w serca widzów. Potwierdzeniem tego będą z pewnością reklamy z ostatnich lat platformy internetowej Allegro oraz tegoroczna kampania producenta słodyczy Milka. Jedna i druga marka w swoich działaniach marketingowych podkreślają człowieka, wartości, którymi powinien się kierować, takie jak miłość, wspólna radość w gronie rodzinnym, obdarowywanie się dobrocią i naturalnie upominkami.

Na podobne wartości postawiły również Ikea i Coca-Cola w nowych spotach świątecznych. Czy podobną drogę obiorą kolejne marki?

Naturalnie reklam świątecznych jest całe mnóstwo, bo w końcu każda z marek co roku stawia na nową, oryginalną kampanię bożonarodzeniową. Wybraliśmy kilka, stawiając na te, które nas bawią i wzruszają. A czy wy macie swoje ulubione reklamy?

