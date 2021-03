Gwiazdy Hollywood w reklamach polskich marek

Malma urzekła Sophię Loren

Sophia Loren była pierwszą zdobywczynią Oscara, która pojawiła się w reklamie polskich produktów. Włoska aktorka została twarzą makaronów Malma, które za sprawą przejęcia fabryki w Malborku przez firmę Danuta S.A stały się jednym z najpopularniejszych produktów w całym kraju. Warto przy tym dodać, że zakup fabryki produkującej makarony przez właścicieli firmy Danuta, polsko – francuskie małżeństwo Anny i Michela Marbot, było jedną z pierwszych prywatyzacji w branży spożywczej w Polsce. To właśnie biznesmeni zdecydowali się zatrudnić do reklamy makaronów Sophię Loren. Chociaż jak podawały media, twarzą marki miał być Luciano Pavarotti. Ostatecznie jednak wybór padł na włoską aktorkę. Zdjęcia do reklamy powstały zimą 2002 r. w Zamku Krzyżackim w Malborku. Zaś swoją premierę reklama miała wiosną tego samego roku.

Zachwyty włoskiej aktorki nad polskim makaronem nie przełożyły się jednak na dalszy sukces marki. Chociaż w kolejnych latach produkty Malmy były eksportowane m.in. do Włoch i Francji, to firma popadła w ogromne długi. Właściciele marki walczyli o przetrwanie, szukając różnych sposobów na ratowanie firmy. Ostatecznie w 2010 r. ogłoszono upadłość Malmy. Trzy lata później prawa do marki Malma nabyła Grupa Maspex, producent konkurencyjnych makaronów Lubella.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Bruce Willis zafascynowany polską wódką

Jak na prawdziwego twardziela z Hollywood przystało, detektyw John McClane ze „Szklanej pułapki” pił polską wódkę. W 2010 r. w destylarni Sobieskiego w Stargardzie Gdańskim powstał film reklamowy z Brucem Willisem w roli głównej. Amerykański aktor poprzez swoją popularność w tamtym czasie miał wypromować wódkę Sobieski na całym świecie, stając się tym samym ambasadorem marki. Jak podawały wówczas media, za czteroletni kontrakt reklamowy Bruce Willis miał otrzymać 16 mln dolarów. W ramach rozliczenia aktor został także udziałowcem Grupy Belvedere, producenta wódki Sobieski.

Według ówczesnych informacji mediów sprzedaż wódki Sobieski wzrosła na rynku amerykańskim. Można zatem stwierdzić, że Bruce Willis poważnie podszedł do swojej nowej roli i z promocją polskiej wódki spisał się na medal, niczym zwalczając kolejnych przestępców w kultowej sadze „Szklana pułapka”