Rekordowa sprzedaż Netto w Polsce

Wynik netto Grupy po opodatkowaniu to 2,29 mld koron duńskich (blisko 1,4 mld zł), a przed standardem MSSF 16 to 2,42 mld (1,47 mld zł), co jest drugim najlepszym wynikiem w historii firmy. EBIT wyniósł 4,0 proc., a EBITDA 7,2 proc.

- Rok 2019 był pełen wydarzeń. Z powodzeniem sprzedaliśmy oddział Netto w Szwecji, uruchomiliśmy supermarket Netto na platformie internetowej Fillop, zainwestowaliśmy w sklepy Bilka To Go oraz przejęliśmy historyczną markę zabawek (BR) i pod tym szyldem otworzyliśmy 26 sklepów. W Polsce, Niemczech i w Danii rozwijamy koncept Netto 3.0., zapewniając jeszcze lepsze doświadczenie zakupowe. Zrealizowaliśmy także wiele ważnych zadań w zakresie CSR. Nasze wyniki dają solidną podstawę dla Salling Group i naszych właścicieli - Salling Foundation. Dziękuję pracownikom ze wszystkich rynków, dzięki którym osiągnęliśmy sukces – oświadczył Per Bank, dyrektor generalny Salling Group.

