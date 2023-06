Biedronka rzuciła na półki pierwszy bób w tym roku, ale jego cena jest zaporowa. Okazuje się bowiem, że jest to jedno z najdroższych warzyw, jakie Biedronka sprzedaje. Cena półkilowego woreczka bobu jest tak wysoka, że klienci aż robią zdjęcia z niedowierzaniem - pisze portal Interia.pl.





Na bazarach, w dyskontach i innych sklepach pojawiają się kolejne owoce i warzywa sezonowe. Jak pisze portal Interia.pl, do Biedronki ostatnio trafił bób, którego cena zaskoczyła klientów popularnego dyskontu.

Okazuje się, że bób, który Biedronka rzuciła na półki, to towar prawdziwie luksusowy. Klienci, którzy zobaczyli półkilogramowe woreczki rzucone na półkę na stoisku warzywnym, nie mogli dowierzyć. W internecie pojawiły się zdjęcia robione cenie tego warzywa strączkowego. Okazuje się bowiem, że pół kilograma bobu w Biedronce kosztuje 29,99 zł. Oznacza to de facto, że za kilogram bobu w popularnej sieciówce trzeba zapłacić niemal 60 zł - czytamy w artykule.

Portal porównał obecną cenę bobu z cenami z poprzednich lat.

Sprzedaż bobu po 60 zł za kilogram w Biedronce ponad pięć razy przebija cenę tego strączka względem cen z 2022 roku. Wówczas bób sprzedawany był po 11 zł za kilogram. Ważne jednak, by zwrócić uwagę na to, że 11 zł za kilogram bobu to cena, która obowiązywała na przełomie czerwca i lipca 2022 roku, co nie pozostaje bez znaczenia - dodaje portal.

