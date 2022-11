Sklepy działają w niestabilnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, dużym wyzwaniem dla handlu jest dostępność prądu i gazu oraz ogromne koszty zaopatrzenia sklepów – oceniła Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, podczas debaty „Nowy handlowy ład”, która odbyła się w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 w Warszawie.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, była panelistką debaty „Nowy handlowy ład”, fot. PTWP

Renata Juszkiewicz, POHiD: przed sklepami duże wyzwania

- Współpraca z dostawcami jest bardzo trudna i istnieje ryzyko braku dostępności surowców. Pogłębia się pauperyzacja społeczeństwa. Badania pokazują, że już ok. 4,5 mln Polaków znajduje się w sferze ubóstwa i znaczący ich odsetek stanowią osoby starsze. Szaleje przy tym inflacja. Wszystko to powoduje, że przed sklepami stoją duże wyzwania. Pracując na bardzo niskich marżach starają się one utrzymać niski poziom cen, co jest niezwykle trudne – mówi Renata Juszkiewicz. - Rosnące koszty po stronie producentów powodują, że oferty handlowe zmieniają się bardzo szybko. Kontrakty są krótkoterminowe, stawiamy więc czoła trudnej sytuacji nie wiedząc do końca, co będzie w przyszłości - dodaje.

Jak podkreśla, sieci handlowe zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji wdrażają politykę oszczędzania energii.

Sieci mają różne sposoby na oszczędzanie energii

- Możemy to robić wyłączając z użytku niektóre pomieszczenia, czy nie korzystać z zużywających dużo prądu reklam np. na parkingach. Czy będą też skrócone godziny pracy? Każda firma realizuje własną politykę. Jako organizacja zrzeszająca nie możemy narzucić ani sugerować skrócenia lub wydłużenia czasu pracy. Jest to wewnętrzna decyzja zarządów poszczególnych sieci handlowych – informuje prezes Renata Juszkiewicz.

