Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, będzie prelegentką Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Wraz z innymi przedstawicielami rynku handlowego weźmie udział w debacie o systemie kaucyjnym.

Renata Juszkiewicz i rynek handlu

Od 2008 r. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej największe międzynarodowe koncerny handlowe w Polsce. W latach 2000-2017 pełniła funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa METRO AG w Polsce, reprezentując spółki koncernu Makro C&C, Real, Media Saturn Holding wobec władz państwowych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń branżowych. Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent europejskiej organizacji handlowej EuroCommerce z siedzibą w Brukseli. Od 2012 Przewodnicząca Rady ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentuje nowoczesny handel w Europie Środkowo – Wschodniej wobec instytucji unijnych w Brukseli.

Renata Juszkiewicz w debacie o GOZ i ROP

Renata Juszkiewicz weźmie udział w debacie "GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu", która odbędzie się 7 listopada w godzinach 13:30-15:00.

Tematyka sesji:

– System kaucyjny – elastyczny i skuteczny. Kogo warto naśladować, na czyich błędach się uczyć?

– Jak mądrze redukować ślad opakowaniowy?

– Case study, dobre praktyki

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

